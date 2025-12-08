Antonio Hernández, el hombre de confianza de Paco Salazar cesado por Sánchez ante los presuntos casos de acoso sexual

La noticia se conocía a última hora de este domingo: el Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno por los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por su superior, el exasesor de Moncloa Paco Salazar.

Además, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, opta por sacarle de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde era responsable de la Secretaría de Datos.

Se trata de un cese que llega un día después de que Sánchez negara que haya habido connivencia para proteger al exasesor Salazar y ofreciera la ayuda del partido a las dos militantes socialistas que han denunciado estos hechos si deciden llevar el caso a la Fiscalía.

La trayectoria de Antonio Hernández

Tal y como figura en el portal de Transparencia, Antonio Hernández Espinal es Técnico Especialista en Publicidad. Sus competencias actuales, las cuales abandona este mismo martes, pasan por el asesoramiento, apoyo y refuerzo en la elaboración del programa político del Gobierno.

De su vida personal, se conoce que es padre de dos hijas, mientras que su trayectoria profesional abarca los siguientes puestos:

Director General de Planificación Política (noviembre 2023 – septiembre 2024).

Secretario General de Panificación Política (junio 2023 – noviembre 2023).

Subdirector General de la Secretaría General de Planificación política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.

Jefe de Unidad de Estrategia de la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.

Director General de Asuntos Políticos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.

Subdirector General del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.

Asesor de Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Director de Comunicación en Ayuntamiento de Sevilla.

Asesor en Ayuntamiento de Sevilla.

