Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Caso Salazar

Antonio Hernández, el hombre de confianza de Paco Salazar cesado por Sánchez ante los presuntos casos de acoso sexual

El Consejo de Ministros destituirá a Antonio Hernández como Director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Antonio Hern&aacute;ndez

Antonio HernándezEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

La noticia se conocía a última hora de este domingo: el Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno por los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por su superior, el exasesor de Moncloa Paco Salazar.

Además, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, opta por sacarle de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde era responsable de la Secretaría de Datos.

Se trata de un cese que llega un día después de que Sánchez negara que haya habido connivencia para proteger al exasesor Salazar y ofreciera la ayuda del partido a las dos militantes socialistas que han denunciado estos hechos si deciden llevar el caso a la Fiscalía.

La trayectoria de Antonio Hernández

Tal y como figura en el portal de Transparencia, Antonio Hernández Espinal es Técnico Especialista en Publicidad. Sus competencias actuales, las cuales abandona este mismo martes, pasan por el asesoramiento, apoyo y refuerzo en la elaboración del programa político del Gobierno.

De su vida personal, se conoce que es padre de dos hijas, mientras que su trayectoria profesional abarca los siguientes puestos:

  • Director General de Planificación Política (noviembre 2023 – septiembre 2024).
  • Secretario General de Panificación Política (junio 2023 – noviembre 2023).
  • Subdirector General de la Secretaría General de Planificación política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.
  • Jefe de Unidad de Estrategia de la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.
  • Director General de Asuntos Políticos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.
  • Subdirector General del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.
  • Asesor de Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
  • Director de Comunicación en Ayuntamiento de Sevilla.
  • Asesor en Ayuntamiento de Sevilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

De hombre fuerte de Pedro Sánchez a dimitir de todos sus cargos, así ha sido la trayectoria de Paco Salazar

Paco Salazar

Publicidad

España

Antonio Hernández

Antonio Hernández, el hombre de confianza de Paco Salazar cesado por Sánchez ante los presuntos casos de acoso sexual

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal

PP y Vox consolidan su ventaja sobre la izquierda con el 48,4% de los votos en caso de elecciones, según las encuestas

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Sánchez destituye al 'número 2' de Salazar en La Moncloa

Un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado sobre el frontispicio del Congreso vigila los alrededores de la Cámara
AGENDA POLÍTICA

Última semana de actividad en el Congreso: votaciones clave, visita de Mahmud Abbas y posible suspensión de Ábalos

El PP extremeño dice llegar al 21D "con la conciencia muy tranquila" tras dos años de gestión
ELECCIONES EXTREMADURA

El PP extremeño dice llegar al 21D "con la conciencia muy tranquila" tras dos años de gestión

Congreso
ASUENCIAS EN EL CONGRESO

El PP pide explicaciones a los 7 ministros que quieren ausentarse de la última sesión de control del año

Esta semana tendrá lugar en el Congreso, la última sesión del control al Gobierno del año. Un acto al que faltarán hasta 7 ministros, y el PP quiere que expliquen por qué.

Gallardo se compromete a recuperar el proyecto 2+1 para la carretera Zafra-Jerez y anuncia un bono único de transporte
EXTREMADURA

Gallardo se compromete a recuperar el proyecto 2+1 para la carretera Zafra-Jerez y anuncia un bono único de transporte

El candidato socialista a la Junta de Extremadura asegura que retomará el proyecto paralizado por el actual Gobierno autonómico y anuncia un bono único de transporte para mejorar la movilidad en la región.

Captura de pantalla del vídeo publicado por Pedro Sánchez sobre su Spotify Wrapped

Pedro Sánchez comparte su Spotify Wrapped y se sorprende de su edad musical: "¡Madre mía, 83 años!"

Imagen de Pedro Sánchez

Sánchez insiste en agotar la legislatura y asegura Presupuestos pese al bloqueo de Junts

Azcón

Azcón presiona a Vox y se da una semana para decidir si Aragón irá a elecciones

Publicidad