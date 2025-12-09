El jefe de gabinete de Mazón es citado a declarar ante la jueza de la DANA por los WhatsApp con Pradas

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, es citado por la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana. Una orden que viene a raíz de los WhatsApp aportados al procedimiento el día 5 por la exconsellera de Justicia de Interior Salomé Pradas.

De esta forma se desprende una diligencia de ordenación, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La magistrada acuerda recibir la declaración de Cuenca como testigo tras los WhatApps aportados. Será el próximo 12 de diciembre a las 9:30 cuando tenga que acudir a los Juzgados de Catarroja. Con esta citación se obliga a suspender la testifical que estaba acordada para ese día, de una trabajadora de Ilunion.

Los mensajes entre Pradas y Cuenca

Según Europa Press, los WhatsApp aportados por la exconsellera, Pradas ya advirtió a Cuenca a las 16:28 de aquel día sobre la riada, de la que también se informó acerca de un fallecido en Utiel (Valencia).

En ese intercambio de mensajes entre Pradas y Cuenca, la exconsellera le dijo a las 14.25 que "la cosa se complica". No fue hasta las 16.28 cuando Pradas volvió a mandar otro mensaje informado de "un fallecido en Utiel".

A los 15 minutos, Cuenca le envió un texto al expresidente en el que decía "igual a las 19 horas vamos al 112". Pradas respondió: "Perfecto".

Por su parte, Cuenca pidió sobre las 20 horas que no confinaran a la población. "Salo. De confinar nada por favor. Calma". A lo que Pradas le dijo que "está la cosa muy mal" y él añade "ya, mujer". La exconsellera añadió que había "desbordamientos por toda la provincia".

"Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas, Ribera Alta. Costera, En fin. Pero no toda una provincia" manifestó Cuenca. Unas palabras a los que Pradas respondió diciendo que "es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento área afectadas y alejamiento unos cuentos municipios".

Frente a este argumento, el jefe gabinete respondió diciendo que para confinar hace "falta un estado de alarma". "Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma" expresó.

"Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias" contestó Pradas a las después de que se enviara el Es-Alert a la población. "Quítate eso de la cabeza" contestó Cuenca.

