Un terremoto de magnitud 3,7 sacude Melilla

En la madrugada de este martes, un terremoto de magnitud 3,7 se ha registrado en la zona de Melilla, con epicentro en Alborán Sur.

El movimiento se ha producido a las 7:05 hora local, con magnitud 35,5 grados norte y longitud 3,7 grados oeste. La profundidad ha sido de 0 kilómetros, según la información facilitada por el IGN, que no reporta daños.

Terremoto en Murcia

Este lunes a eso de las 18:48 horas se producía otro terremoto de magnitud 2,6 en Murcia, provocando la sorpresa de los vecinos tras notar el temblor durante aproximadamente diez segundos.

Según informaba el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el epicentro del seísmo se ha localizado en la zona de El Valle, muy próximo a la superficie, lo que explica que haya sido percibido con mayor intensidad pese a su moderada magnitud.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.