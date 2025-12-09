El PP exige la dimisión "en pleno" del Gobierno tras la condena del Supremo a Álvaro García Ortiz

Este martes el Tribunal Supremo ha condenado al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados por la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y por la nota informativa de la Fiscalía. La oposición ha cargado contra el Gobierno instando a la dimisión de la totalidad del Ejecutivo.

El Supremo ha subrayado que el ya fiscal general "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", al señalar que la revelación de secretos contra González Amador, se produjo tanto por la filtración del correo electrónico en el que el empresario se ofrecía a confesar, como por la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía en la que era mencionado.

La sentencia afirma que sobre García Ortiz "pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación" y que "no existe" norma alguna que le obligara a eliminar el contenido de su teléfono móvil "casualmente el día 16 de octubre de 2024, tan solo un día después" de abrirse la causa por revelación de secretos.

La condena se ha publicado poco antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ha ofrecido declaraciones porque, según ella, por prudencia y sensatez deben de "leerlo para hacer una valoración más oportuna".

Sin embargo, los que sí han tenido tiempo de leerla y analizarla han sido los populares. En un mensaje publicado en 'X', el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que con la condena a García Ortiz, "ahora el Gobierno en Pleno debería dimitir por haber defendido a quien 'quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación'". Y ha recalcado que se trata de una "sentencia histórica del Tribunal Supremo condenando a un fiscal general del Estado por primera vez en democracia".

Las palabras de Tellado afirmando la defensa del Gobierno al entonces fiscal general llegan tras las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 23 de noviembre, donde insistía en "la inocencia" de García Ortiz. Aunque no era el único del Ejecutivo. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aseguró que "el tiempo va a poner a cada uno en su lugar".

"Primer delincuente"

No obstante, desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que "ha quedado comprobado y acreditado que el fiscal general del Estado cometió un delito" y que "ya le pueden llamar primer fiscal general del Estado delincuente". Muñoz ha añadido que confía en que el Tribunal Supremo, como "máximo órgano jurisdiccional", haya elaborado una sentencia "profunda" y "perfectamente fundamentada en derecho".

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha considerado que el hecho de que el fiscal general "redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares, es ilegal". En la misma línea, ha señalado que "aquí tienen la sentenciatodos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme".

