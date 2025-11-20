Ayuso, tras la condena al fiscal general del Estado: "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado tras conocer la condena al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en relación con una causa en la que está investigado su pareja. Señala que "hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", ha escrito en un mensaje en 'X'.

La presidenta madrileña explica que "toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular". "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo", continúa el mensaje.

Dentro de los populares, Feijóo también se ha pronunciado sobre el fallo del Supremo. Este lo ha hecho mediante una comparecencia desde Génova. Considera que "marca un antes y un después", además de tener "consecuencias políticas". Remarca que García Ortiz "es el principal funcionario del Estado encargado de la defensa de la legalidad y la ha quebrantado". "Quien debía perseguir el delito lo cometió", y "se saltó y vulneró los derechos de los ciudadanos".

Además, señala que "parece que el fiscal no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo". No duda en recalcar que "la responsabilidad política es del presidente del Gobierno".

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación especial para ejercer ese cargo y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.