Feijóo, tras la condena al fiscal general del Estado: "La tinta para escribir esa página negra se la ha proporcionado el señor Sánchez"

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Además, por este delito se le condena a una multa de 7.200 euros, y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. El condenado tendrá que indemnizar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, con 10.000 euros por daños morales. Le absuelven "del resto de los delitos objetos de la acusación", y todos aquellos objetos que se le intervinieron en los registros serán devueltos a sus titulares, "y, en su caso, se destruirán".

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido desde Génova para valorar este fallo, que considera "marca un antes y un después", además de tener "consecuencias políticas". Remarca que García Ortiz "es el principal funcionario del Estado encargado de la defensa de la legalidad y la ha quebrantado". "Quien debía perseguir el delito lo cometió", y "se saltó y vulneró los derechos de los ciudadanos".

"Un peón en la estrategia política del Ejecutivo"

Feijóo ha hecho referencia al presidente del Gobierno en varias ocasiones durante su comparecencia. Señala que "parece que el fiscal no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo". No duda en recalcar que "la responsabilidad política es del presidente del Gobierno".

"Una página negra en la historia de nuestra democracia"

Albero Núñez Feijóo ha remarcado que lo ocurrido "es una página negra en la historia de nuestra democracia, con una tinta que le ha proporcionado el señor Sánchez. Necesitaba y sigue necesitando un escudo en la Fiscalía, porque los frentes judiciales que le rodean no tienen fin. Está costando un precio a los españoles en reputación democrática".

Pide la dimisión de Sánchez y elecciones

El líder de los populares también ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de abuso de poder y de haber atacado la independencia judicial al mostrar su apoyo al fiscal general del Estado, ya condenado.

Con todo, remarca que "con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente" y la convocatoria de elecciones, aunque se muestra convencido de que "esa salida digna" no la tomará.

Respalda a los jueces del Supremo que han juzgado al fiscal

Feijóo ha mostrado su respaldo a los jueces del Supremo que han juzgado al fiscal, a la vez que ha lamentado que la separación de poderes se haya visto "completamente atropellada" con la decisión del tribunal.

