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Víctor de Aldama vuelve a declarar en el caso del presunto blanqueo y financiación irregular contra el PSOE

La UCO investiga las cuentas del partido socialista entre 2017 y 2024 en busca de irregularidades.

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Víctor de Aldama vuelve a declarar en el caso de blanqueo y financiación irregular contra el PSOE | EUROPAPRESS

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Pepe Ribas
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Víctor de Aldama ha comparecido este mediodía por sorpresa en la Audiencia Nacional acompañado de su abogado José Antonio Choclán para declarar en la pieza secreta del caso Koldo. En la misma se investigan las cuentas del PSOE desde el año 2017 hasta el 2024 por posibles delitos de blanqueo y de financiación irregular. Aldama ha sido visto su llegada a la Audiencia Nacional sobre las 12 de la mañana y ha estado declarando durante aproximadamente una hora y a la salida se ha negado a hablar con los periodistas allí presentes.

Acusó en marzo a Delcy Rodríguez

Recordemos que ya en el mes de marzo, Aldama hizo acto de presencia en los tribunales en relación a a esta investigación clasificada como reservada para entregar un sobre relacionado con la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA. El empresario declaró un mes antes en la causa en la que se le investiga por defraudar en el IVA de hidrocarburos, que en enero de 2020 se lo había entregado a la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela.

La presidenta interina venezolana demanda a Aldama

Tras estas acusaciones, la reacción de la presidenta interina venezolana se ha producido esta misma semana interponiendo una demanda a Víctor de Aldama para que se retracte de sus palabras sobre quien le entregó ese sobre y sobre las declaraciones públicas que ha ofrecido sobre este asunto. Los representantes legales de ambos están citados el próximo 16 de julio en los Juzgados de Madrid a un acto de conciliación, y de no llegar a una acuerdo, Delcy Rodríguez podría interponer contra él una querella por injurias, según indicaron a EFE fuentes del despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que representa a la presidenta venezolana.

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