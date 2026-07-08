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La alcaldesa de Valencia confirma que "nadie" de la Generalitat se puso en contacto con ella la tarde de la DANA

María José Catalá ha explicado a la jueza que instruye la Dana que, hasta pasadas las 23 horas, no tuvo su primer contacto con Carlos Mazón.

La alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá Verdet, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). La comisión se centra en la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como en el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro. 15 JUNIO 2026 Eduardo Parra / Europa Press 15/06/2026

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, comparece en la comisión del Congreso sobre la dana EUROPAPRESS

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Emma Tomás
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Este miércoles la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, estaba citada a declarar como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA. Su citación era a las 09:30 horas, pero la alcaldesa se ha presentado minutos antes de las 9 horas en las instalaciones judiciales, una entrada que ha realizado por el garaje.

Ante la jueza, Catalá ha afirmado que, el día de la DANA, mantuvo un primer contacto con el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre las 23.13 horas a través de un mensaje de WhatsaApp y que, hasta las 2.30 horas, no volvió a hablar con él. Además, añade que ese mensaje decía algo como "vale, esto es horrible".

La alcaldesa de Valencia ha aclarado que "nadie" de la Generalitat le llamó la tarde de la riada y ha añadido que, ese día, convocaron el Cecopal , siendo una de las pocas localidades que lo hizo, para tratar este fenómeno meteorológico que, en las pedanías de Valencia, dejó 17 personas fallecidas.

Tal como ha relatado Catalá a la jueza, el 27 de octubre, dos días antes, tanto Policía Local como bomberos pusieron en marcha un protocolo de refuerzo de plantillas y de movilidad, ante la alerta por lluvias. Y ese día, el 29 de octubre por la mañana, ya activaron el protocolo de alerta naranja, cerraron instalaciones deportivas al aire libre, el cementerio y se desplazaron para supervisar la situación en espacios abiertos. Contactó con Pradas para consultar si la previsión era estable o había grado de improbabilidad, "me preocupaban los centros educativos", la consellera le remitió al secretario autonómico quien le trasladó que, la situación en la ciudad de Valencia, "no parecía que fuera a cambiar" y que se presentaba "tranquila". Pero, ha remarcado esta conversación ocurrió antes de la alerta roja. Con el cambio a alerta roja, la alcaldesa ha explicado que activaron el Cecopal.

Uno de los puntos más conflictivos fue el barrio de La Torre. Cuestionada por el momento en el que se enteraron que estaba entrando agua en esta pedanía, Catalá ha respondido que sobre las 20:13 horas que fue cuando el alcalde de La Torre la llamó y le comentó que tenían la zona inundada. Allí, los bomberos no podían entrar con sus propios medios y tuvieron que llegar con lanchas del Club Náutico para realizar los rescates con la ayuda de la Policía Local y ha matizado que hicieron "miles" de rescates.

Preguntada por las alertas sonoras y las subidas a pisos altos, Catalá ha destacado que fueron decisiones del Cecopal que las patrullas hicieron por megafonía.

La alcaldesa ha explicado que hubo un momento que el jefe de Bomberos le comunicó que le preocupaba la altura del río Túria, ya que podía haber un desbordamiento sobre las 00.00 horas. Abrieron un centro de recepción de gente que estaba siendo desalojada, así como la Alquería del Basket, ha señalado la alcaldesa, que ha comentado que Policía Local les iba informando de todos los movimientos.

Fue entonces, a partir de la medianoche, las 00.00 horas, cuando empezó a tener llamadas con al delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y con su concejal, todas relacionadas con el cauce del río. Además, añade que también mantuvo llamadas con la alcaldesa de Xirivella, la del Saler y con el expresident Carlos Mazón. Esta última llamada con Mazón ha explicado que se hizo por el desalojo de Pinedo y ha remarcado que seguramente le dijo que hablara con Pradas porque posteriormente la llamó y le contestó Argüeso. Por la tarde ha asegurado que no habló con ellos, porque estaban en el Cecopi. "Mis técnicos hablaban con sus técnicos. Contacto político no hubo", ha aclarado.

Sobre el mensaje del Es Alert, Catalá ha remarcado que "nadie" le informó de que se estaba redactando ni preparando y ha afirmado que, ese día, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, nunca la llamó ni tuvo comunicación alguna con él.

No es la primera alcaldesa que acude como testigo en esta causa en la que hay dos investigados, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Prados, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso. Mañana jueves está citado el alcalde de Cheste, José Morell y, anteriormente, también declaró la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, entre otros.

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