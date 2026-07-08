El empresario Joaquín Parra confirma que la 'fontanera del PSOE' Leire Díez le dijo que actuaba "en nombre de Pedro"

El empresario y expresidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional que Leire Díez, la 'fontanera del PSOE', le pidió información sobre jueces, fiscales y el Partido Popular y que ella misma le dijo que actuaba "en nombre de Pedro".

Parra ha explicado que Díez le dijo que "venía de parte del Gobierno" y que estaba "buscando mierda" sobre jueces, fiscales y el PP de Badajoz. Entre los objetivos estaba la magistrada que investigaba al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, aunque en su declaración ante el juez no la nombró expresamente.

A cambio de esa información o de contactos que pudieran afectar a la reputación de la jueza, la trama le ofreció ayuda para resolver sus problemas judiciales en el caso de hidrocarburos. Parra ha dicho que Leire Díez presumía de tener influencia en la Fiscalía General del Estado y que "consideraba que tenía control sobre la citada institución, y que allí le estarían esperando".

En una de las conversaciones, cuando el empresario le preguntó si "Pedro" estaba al tanto de lo que se le pedía, la respuesta fue afirmativa. Además, según su testimonio, Díez le transmitió que "cuando ofenden a tu mujer y tu hermano, con la policía patriótica con la mafia del PP, hay que tomar cartas en el asunto".

El "piso franco del PSOE"

No obstante, en su declaración ante el juez Pedraz, ha confirmado que se reunió con Leire Díez en un piso en Madrid que ella llamaba "piso franco del PSOE para reuniones" y que, según han indicado a EFE fuentes jurídicas, no se trataba de una oficina.

En aquel sitio se juntaron Díez, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, el empresario Javier Pérez Dolset y Parra, en encuentros que se organizaban a través de un grupo de WhatsApp llamado "Vacaciones y viajes".

"Quitar de en medio" a Balas

En esas reunieros, se planteó que el exmagistrado asumiera la defensa del hermano de Pedro Sánchez, algo que David Sánchez habría rechazado, y también se instó a Sáenz de Tejada a denunciar a la magistrada Beatriz Biedma. Y le preguntaron por el guardia civil Antonio Balas, a quien querían "quitar de en medio", según declaró Parra ante la UCO.

El empresario ha contado que Leire Díez decía que tenía contacto directo con dos fiscales, una en Málaga y otra en la Audiencia Nacional, y ofreció a Parra que le ayudaran con sus causas. El abogado del excomisario Villarejo reiteró que la fontanera le ofreció reunirse con la Fiscalía General.

Así se refleja en un mensaje del 8 de abril de 2025, donde Díez le dice: "Buenos días Antonio. El jueves estuve en FGE. Cuando puedas hablamos", es decir le iba a recibir Álvaro García Ortíz. Aun así, el propio abogado de Villarejo consideró que esa historia "le pareció muy poco creíble y muy fantasioso".

De parte de Cerdán

Parra también ha manifestado que la presunta fontanera le propuso hablar con el alcalde del PSOE en Dos Hermanas por unas tierras que él tiene allí, para que pudiera construir y dijera que iba "de parte del ex secretario de Organización Santos Cerdán".

Además, la denuncia contra Repsol que ella le instó a poner finalmente no se materializó, porque una condición era que el empresario estuviera representado en todos sus casos por el abogado Jacobo Teijelo, que era "pro-PSOE".

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