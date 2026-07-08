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La infanta Sofía centra su primer discurso en la labor de los docentes: "Nadie elige enseñar por dinero o reconocimiento"

La hija pequeña de los Reyes ha recordado tres palabras del profesor aragonés Carlos López Otín.

Primer discurso institucional de la infanta Sofía en Zaragoza, streaming en directo

Primer discurso institucional de la infanta Sofía en Zaragoza

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este miércoles, la infanta Sofía ha protagonizado en Zaragoza su primera intervención pública con un discurso centrado en el valor de la educación y en la labor de los docentes, durante el acto de entrega de los reconocimientos Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja. En su intervención, la hija menor de los Reyes subrayó la importancia de "enseñar, aprender y acompañar a los alumnos".

"Conocí a Bakhtay cuando ella tenía 6 años y yo 8, fue en esas tardes de domingo y de peli en casa y nunca se me quitó de la cabeza esta escena", comenzó recordando a esa niña que cogía "unos huevos a escondidas para cambiarlos por un cuaderno medio roto en un mercado polvoriento y encima no le llegaba el trueque para añadir un lápiz", añadió, antes de insistir en que "se enfrentaba a todo un universo que le negaba el derecho a aprender, al conocimiento".

La infanta explicó después que, al reflexionar sobre el significado de la educación, había comprendido "lo inabarcable que es y la enorme complejidad que contiene", y destacó el papel de Fundación Ibercaja en el apoyo al profesorado y en la creación de redes de colaboración.

"Nadie elige enseñar por dinero o por reconocimiento, lo sabéis bien vosotros", subrayró, antes de nombrar algunos de los desafíos del sistema educativo, como el acoso escolar, la burocracia excesiva o la inclusión educativa.

También insistió en que la profesión va mucho más allá de las modas pedagógicas o de los debates coyunturales sobre inteligencia artificial, evaluación o currículums: "A mí me parece que la profesión del docente es de un valor y una relevancia que van más allá de lo estratégico y que entra en lo esencial",

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