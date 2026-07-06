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Delcy Rodríguez niega que haya entregado un sobre a Aldama y exige que se retracte

La presidenta encargada de Venezuela emplaza al comisionista a un acto de conciliación el próximo 16 de julio y, si no hay acuerdo presentará una querella contra él.

Victor de Aldama

La presidenta encargada de Venezuela emplaza al comisionista a un acto de conciliación el próximo 16 de julio | Europa Press

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Pedro Callejas
Pedro Callejas
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría querellarse contra el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, por un delito de injurias. Le cita para un acto de conciliación en un juzgado de Madrid y, si no hay acuerdo, la presidenta venezolana presentará una querella.

La presunta injuria a la que se refiere Rodríguez se habría producido durante dos entrevistas en programas de TV, en los que "afirmó que mi representada le hizo entrega de un sobre, con el logotipo o sello de la empresa estatal venezolana PDVSA, el cual tendría como contenido material, documentación o información relacionada con evidencias de actividades ilícitas", según reza en el escrito al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias. Se refiere al sobre que Aldama entregó en la Audiencia Nacional y que, según él, tendría relación "con la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista". El contenido concreto del mismo aún no se ha revelado.

A pesar de que en el sobre aparece el nombre de Delcy Rodríguez, la presidenta venezolana niega que le haya hecho entrega del mismo. "Es inveraz, falsa o no ajustada a la realidad la afirmación de que la Sra. Delcy Rodríguez entregó al aquí requerido el sobre indicado", afirman sus abogados. Rodríguez ha contratado al despacho de abogados de Baltasar Garzón.

"La atribución de la entrega de dicho sobre, por parte de mi representada, tiene un significado y contexto negativo, pues implica una atribución de participación de mi mandante en unos hechos que, al menos contra otras personas, podrían ser constitutivos de delito", afirma su letrado, Pedro Javier Díez Carreño.

Delcy Rodríguez o Víctor de Aldama están citados el próximo 16 de julio en un juzgado de Madrid para un acto de conciliación, paso previo a la posible querella. Ninguno de ellos está obligado a acudir en persona: pueden hacerlo sus representantes legales.

Bolaños también demanda a Aldama

También Bolaños ha demandado a Aldama por decir que le intentó sobornar. Bolaños dice en su escrito que no le conoce, ni ha hablado nunca con él. Aldama, dijo hace unas semanas que estaba deseando que Bolaños, le denunciase para que saliera a la luz toda la verdad.

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