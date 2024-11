Víctor De Aldama asegura haber coincidido con Pedro Sánchez en más ocasiones además del día de la foto

El presunto comisionista del 'caso Koldo' declaraba ante el juez de la Audiencia Nacional y señalaba a varios cargos del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez. Tras sus acusaciones, varios ministros decidieron presentar una demanda conjunta y el jefe del Ejecutivo le pidió la pruebas.

Sus palabras causaron un revuelo político y el Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo considera que el PSOE está "rodeado" de corrupción porque a este caso le suman el de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el que declarará Juan Lobato este viernes.

De Aldama ha estado este miércoles sentado junto a Carlos Herrera en el programa 'Herrera en Cope' de la cadena COPE. Se trata de la primera entrevista del empresario. Y también ha dejado varios titulares.

Asegura sentirse indefenso y tener "miedo" por su seguridad tras señalar en su declaración en la Audiencia Nacional a varios miembros del Gobierno socialista y ha avisado de que si le pasa algo en este momento apuntará "a quien tiene que apuntar".

"Me siento indefenso. En este momento cualquier cosa que me pudiera pasar a mi o a mi familia va a apuntar al Gobierno del presidente, es obvio. Entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero conociendo a los personajes me tendré que cuidar mucho en un tiempo más adelante", expresa.

Sobre las acusaciones que vertió en su declaración en la Audiencia Nacional dice que quedó "más que contrastado" que lo que dijo en la declaración fue "totalmente cierto". También afirma que seguirá adelante y demostrará lo tiene que demostrar. "Sí me gustaría que estos señores, después de todas las barbaridades que han dicho, a ver si en este momento salen a decir que estaban equivocados".

¿Conoce a Begoña Gómez?, pregunta Herrera a De Aldama. Él presunto comisionista del 'caso Koldo' reconoce que sí, que nunca se vieron en La Moncloa, pero sí han coincidido en varios eventos. "He estado con ella en varias ocasiones".

Por su parte, el PSOE ha exigido al empresario Víctor De Aldama que presente "de inmediato" las pruebas que dice tener de las acusaciones que viene lanzando contra dirigentes socialistas y lamenta que "delincuentes confesos estén marcando la agenda política de nuestro país sin aportar una sola prueba en el juzgado", causando un "daño reputacional" al partido.

Aldama asegura que ha visto a Sánchez varias veces

Hace unas semanas se hizo pública en una fotografía en la que aparecía Víctor De Aldama junto a Pedro Sánchez después de que el presidente negara conocerlo y, tras ver la imagen, dijera que se trataba de una "casualidad".

Sobre ese acto cuenta que no tenía ninguna intención de acudir: "al final accedí (...) cuando todo el mundo aplaudía, yo no aplaudía, me daba absolutamente igual el acto". que se sentó donde le dijeron y que al terminar lo llevaron a zona restringida y ahí fue donde Sánchez le dijo "estoy informado de todo, muchas gracias por lo que estás haciendo", añade.

Ahora, el empresario Aldama asegura que esa no fue la única vez que ha visto al líder socialista. Al parecer, también coincidieron en la celebración del cumpleaños del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"A Sánchez lo he visto ese día y luego el día del cumpleaños de Ábalos en una cena en la que celebró su cumpleaños en los restaurantes que hay en Cuatro Torres. Fueron varios ministros, incluso el presidente del Gobierno con su esposa", explica.

Aldama: "Me llama delincuente quién tiene a su mujer imputada, a su hermano"

Víctor de Aldama ha respondido al presidente Pedro Sánchez después de que este le acusara de ser un "delincuente" y un "personaje": "A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer (Begoña Gómez) imputada, a su hermano imputado, a su segundo del Gobierno (José Luis Ábalos) imputado, a su jefe o asesor (Koldo García) imputado, y no dimite, no lo sé", ha asegurado en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press.

Preguntado sobre las pruebas contra las acusaciones ha contestado que no sabe "qué mas" tiene que demostrar, y ha reprochado que le hayan tachado de "mentiroso".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com