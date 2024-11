El vídeo de la declaración de Aldama ante el juez en la que apunta a varios ministros, incluido Pedro Sánchez

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, pidió declarar frente al juez de la Audiencia Nacional de forma voluntaria en calidad de investigado. Él mismo pidió declarar mediante un escrito que citaba al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en el que se dice que el procesado puede declarar "cuantas veces quisiere".

El juez envió a prisión a Aldama por la trama de los hidrocarburos. De Aldama ha llegado en furgón policial sobre las 09.00 horas. Tal y como había fijado el juez, el investigado, su defensa y el fiscal han estado en la Sala de Vistas de la Audiencia Nacional mientras que las acusaciones y el resto de defensas han seguido la declaración desde la planta sexta.

Víctor de Aldama ha dejado varios titulares durante su declaración. Es más, ministros y miembros del Partido Socialista (PSOE) se plantean tomar acciones legales contra él por su declaración.

Tras casi una hora de comparecencia en la que ha detallado su relación con varios involucrados en la presunta trama, ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha explicado que encargó y realizó entregas de efectivo a Ábalos y al que era su asesor, Koldo García.

"¿Entonces aproximadamente usted cifra en 250.000 euros las cantidades que hubiera podido percibir el señor Ábalos?", ha preguntado el fiscal del caso, a lo que el empresario ha contestado de forma tajante que no se trataba de una aproximación. "No. 250.000 euros que percibió el señor Ábalos. Que percibió. Y 100.000 euros que percibió el señor Koldo", ha precisado.

El juez que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha acordado enviar una copia de la declaración del presunto conseguidor de la trama al Tribunal Supremo, donde existe una causa abierta contra el diputado y exministro José Luis Ábalos, y al Juzgado Central de Instrucción número 5, que instruye la causa por un presunto fraude de impuestos de hidrocarburos.

El juez de la Audiencia Nacional ha puesto en libertad al empresario Víctor de Aldama, después de las confesiones realizadas este jueves en su declaración voluntaria. Entre ellas, ha confesado que pagó comisiones en efectivo a Ábalos o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Vox ha avanzado que pedirá la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Teresa Ribera y Ángel Víctor Torres a raíz de la declaración del presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

Mientras, PSOE o Ábalos aseguran que emprenderán acciones legales por sus "mentiras" en la declaración.

Comisiones para Ábalos y Santos Cerdán

Víctor de Aldama ha asegurado que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros, que dio 250.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otros 100.000 al que fuera asesor de este último, Koldo García. Unas declaraciones que han causado revuelo político. Todos los citados niegan haber recibido comisiones por parte del presunto comisionista del 'caso Koldo'.

Santos Cerdán niega haber recibido dinero y asegura que no le conoce y que nunca ha estado con él. "Rotundamente falso", ha afirmado. "Yo no he recibido dinero, el presidente del Gobierno no ha recibido dinero, ni Ángel Víctor (Torres) ni (el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda) Carlos Moreno. Es absolutamente falso", insiste.

"De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido", ha añadido. Los socialistas previamente habían anunciado que iniciarían acciones legales "de inmediato".

Otro de los nombrados, el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, también niega la declaración del presunto conseguidor de la trama y asegura que tomará acciones legales contra él.

Sobre el exministro Ábalos, Aldama asegura que le entregó comisiones por la venta de mascarillas cuando era titular de Transportes en su despacho en el Ministerio, "Siempre Koldo repartía con Ábalos todo lo que se le daba", ha asegurado. Es más, ha añadido que José Luis Ábalos cuando recibía el dinero le enviaba un WhatsApp diciendo "que estaba todo ok".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha evitado comentar la declaración: "No conozco qué declaraciones está haciendo este señor y en todo caso es un procedimiento judicial", ha indicado Bolaños.

Caso Delcy Rodríguez

Jesús María Gómez, comisario de Policía en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020 cuando aterrizó el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado en el Senado que Víctor de Aldama no subió al avión, pese a lo que él haya declarado al juez.

Sin embargo, en la declaración De Aldama dice que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encargó de crear "una zona Schengen para que la vicepresidenta" venezolana Delcy Rodríguez pudiera bajar del avión en su visita a España en 2020 y así acudir "a la sala VIP de la Terminal ejecutiva".

La fotografía de Sánchez y Aldama

El presidente Pedro Sánchez asegura que no conoce a Víctor de Aldama y el ministro Óscar Puente salió en su defensa y aseguró que la fotografía se trataba de una "coincidencia". Pero

Víctor de Aldama tiene otra versión y asegura que fue el jefe del Ejecutivo quién le pidió hacerse una foto a modo de agradecimiento por unas gestiones en México

Es más, asegura que Sánchez era conocedor de todo. "Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado". El presunto conseguidor de la trama asegura que esa frase fue pronunciada por Sánchez en una breve reunión que mantuvieron en un reservado del Teatro de La Latina en Madrid. "Porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Es decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Abalos (...) y Koldo".

"El presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente", explica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado rotundamente todo lo que ha declarado De Aldama ante el juez. "Insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira", ha añadido.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha exigido explicaciones a Pedro Sánchez, tras la declaración: "Todo lo que estamos viendo apesta. Y todo lo que estamos teniendo la oportunidad de escuchar es verdaderamente lamentable", ha declarado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves de nuevo la dimisión del jefe del Ejecutivo y propone una moción de censura después de que el comisionista Víctor de Aldama haya acusado al PSOE y al Ejecutivo de prácticas corruptas. Y Sánchez ha ironizado sobre esa posibilidad.

De momento, desde Génova descartan presentar una moción, aunque han dejado la puerta abierta a hacerlo en el futuro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com