Pedro Sánchez niega haber tenido relación con Víctor de Aldama tras la publicación de una foto de ambos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que jamás se ha reunido o ha hablado con el empresario Víctor de Aldama. Sánchez ha negado cualquier vinculación con Aldama.

Así se ha referido en una conversación informal con los periodistas que cubren su visita a la India, donde llegará la noche de este domingo. Las palabras de Sánchez llegan después de que se publicara una fotografía en la que aparece con Aldama juntos en un acto en 2019.

En la imagen se ve junto a Aldama durante la presentación de la candidatura de Pepu Hernández para las primarias socialistas al ayuntamiento de Madrid. La instantánea fue tomada por Koldo García.

Sánchez le ha restado importancia y ha insistido en que él se hace miles de fotos con personas que asisten a sus actos. "Uno no elige con quién se hace una foto, pero sí elige con quién se va de vacaciones", ha señalado en alusión a las fotografías que se realizó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al narcotraficante Marcial Dorado.

Además, ha reiterado que no ha cruzado jamás ni una palabra con Aldama y por tanto no ha tenido con él ninguna reunión formal ni informal ni ninguna conversación. Sin embargo, el líder del Ejecutivo interpreta que debido a la publicación de la fotografía, la derecha política y mediática intenta vincularle con una persona con la que no ha tenido relación alguna. También ha vuelto a negar que tuviera algún conocimiento de los hechos que se están conociendo en el caso Koldo, ni teme que a consecuencia de las investigaciones pueda haber algo que le afecte a él.

Sánchez ha recordado que el PP tiene una treintena de causas abiertas por corrupción, que dejó de estar al frente del Gobierno por eso y que ese es su pasado y su presente. En este contexto, ha considerado que el Partido Popular está haciendo una "defensa suicida" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No ha querido concluir sin defender la decisión de rescatar a la aerolínea Air Europa y recuerda que se hizo mediante un préstamo que está siendo devuelto.

Una campaña en redes

Aldama es una figura clave de la presunta trama corrupta que la justicia está investigando en el marco del llamado caso Koldo. El líder, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este mismo domingo que el presidente del Gobierno dé una rueda de prensa para aclarar qué tipo de relación tenía con Aldama y dimita.

En respuesta, el PSOE ha publicado un vídeo de minuto y medio durante el que se van sucediendo fotografías del líder socialista con varias personas. El partido ha hecho una selección de fotos de ciudadanos identificados con sus nombres con las que Sánchez se ha hecho una foto en algún momento.

Altos cargos del Gobierno y del partido también han defendido al presidente del Gobierno. Es el caso del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Desde X, antes Twitter, ha animado a los usuarios de la red a publicar fotografías con personalidades famosas. "¿Le habéis pedido alguna vez una foto a un famoso aprovechando haber coincidido en algún evento? ¿Esas fotos prueban algo más que vuestro deseo de tener una foto con esa persona?", ha escrito. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con una foto con el rapero Tyga, y el titular de Transformación Digital, Óscar López, con otra con Ed Sheeran, han animado también la iniciativa del titular de Transportes.

