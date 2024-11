Aldama carga contra Sánchez: "Es un mitómano y tiene alzhéimer"

A las 10 de la mañana, Víctor de Aldama comenzaba su declaración voluntaria en la Audiencia Nacionaly once horas más tarde salía de la cárcel de Soto del Real. Lo primero que ha hecho ya en libertad ha sido cargar contra Pedro Sánchez: "Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe que va a tener pruebas".

Aldama ha salido de prisión a las 21:40 de este jueves. Dos personas le esperaban y se han metido en el coche. Y por sorpresa, treinta segundos después de sentarse en el vehículo, Aldama ha abierto la puerta para dar sus primeras declaraciones en libertad: "¿Qué queréis saber? Porque es sencillo lo que ha pasado hoy".

"Sánchez es mitómano y tiene alzhéimer"

Lo que ha quedado claro es que el comisionista del Caso Koldo va con todo contraPedro Sánchez después de sus declaraciones: "Solamente decir dos cosas. Una, el señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, y tiene alzhéimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces una en el Congreso y otra en Portugalque si me conocía no contestó".

Acusa al presidente del Gobierno de mentiroso por cambiar su versión tras una foto juntos publicada por el diario 'El Mundo' en un mitin en 2019: "De repente cuando sale una foto mía ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas".

"Que no se preocupe que va a tener pruebas"

El segundo asunto al que se ha referido es las pruebas contra Pedro Sánchez: "Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho". Justo antes de entrar de nuevo al coche, respondía a la pregunta de si su encuentro con el presidente del Gobierno fue fortuito: "Por supuesto que no". Así abandonaba la cárcel después de 40 días.

Puesta en libertad tras su declaración

El juez Santiago Pedraz ha dictado la puesta en libertad de Aldama después de su ingreso en prisión provisional el pasado 10 de octubre Tras su declaración voluntaria de este jueves, la defensa argumentaba "su voluntad de iniciar una línea de colaboración en todas las causas en las que se encuentra investigado, a fin de facilitar el esclarecimiento de todos los hechos por los que se le investiga".

Aldama se encontraba en prisión por el fraude de los hidrocarburos y en esa causa solo está en la acusación la Fiscalía Anticorrupción, que había apoyado su puesta en libertad por su declaración de este jueves. "Al cesar la instancia del Ministerio Fiscal, y al no concurrir las acusaciones personadas (dado el secreto de las actuaciones), procede en consecuencia decretar la libertad provisional en los términos interesados", según recoge el juez en el auto.

Las tres condiciones impuestas Aldama son "fijar un domicilio y facilitar un teléfono", "obligación" de comparecer semanalmente en el juzgado y "prohibición de salir del territorio nacional".

