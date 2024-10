El juez Peinado imputa a Begoña Gómez dos nuevos delitos por un software del máster

El juez Juan Carlos Peinado ha imputado dos nuevos delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En esta ocasión, a los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que está investigada se le añaden otros dos delitos más: apropiación indebida e intrusismo por la contratación de un software para el máster de la cátedra universitaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

El magistrado ha citado a declarar a Begoña Gómez para el próximo 18 de noviembre a las 13.30 horas. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acepta investigar estos hechos por los delitos de apropiación indebida e intrusismo tras una querella de la organización Hazte Oír. La misma que interpuso la primera denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influenciasy corrupción en los negocios.

El juez instructor considera que puede investigar a Gómez por un presunto delito de apropiación indebida cuando ejercía como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva puesto que "habría inscrito a su favor" la marca TSC (Transformación Social Competitiva) y, después, el software de la cátedra que había sido financiado por empresas, pero "siempre para la UCM".

Además, ve pertinente investigarla por otro presunto delito: el delito de intrusismo, porque habría elaborado los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para pymes en la Complutense, recoge 'Europa Press'.

También sostiene que Begoña Gómez "no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente" para elaborar esos pliegos. Por el contrario, rechaza investigarla por delitos de administración desleal y malversación, tal como pedía Hazte Oír.

El juez amplía la querella contra Begoña Gómez

El juez Peinado da el paso y decide ampliar la investigación que dirige contra Begoña Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La Audiencia Provincial de Madrid concluyó hace unas semanas que era él la persona competente para investigar la querella relativa al 'software', cuando ya investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dictado un auto en el que amplía la investigación a la mujer de Pedro Sánchez al admitir a trámite una querella de la organización ultracatólica Hazteoír, que en un principio recayó en otro juzgado, el Juzgado de Instrucción número 48.

El Ministerio Público elevó el asunto ante la Audiencia Provincial y en un auto, los magistrados fijaron que Peinado era la persona competente para investigar la presunta apropiación indebida de un 'software' de la Complutense. Los magistrados entendieron que había "conexidad", dado que fue precisamente para ese máster para el que se había desarrollado gratuitamente el 'software'.

Bolaños defiende a Begoña Gómez: "No hay nada de nada"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, asegura tras conocer la decisión del juez Juan Carlos Peinado de ampliar la investigación y de imputar un nuevo delito a Begoña Gómez, que no hay "nada de nada" y que se comprobará cuando concluya la instrucción.

"Toda la documentación, todos los testimonios y todos los informes que obran en la instrucción, ponen de manifiesto que no hay nada y cuanto más se investiga, pues más se demuestra que no hay nada de nada", expresa.

Así lo ha asegurado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado su respeto por la labor de la justicia y ha dicho no conocer el auto de juez. Pero, pese a que no conoce el auto sobre la investigación, el ministro Bolaños insiste: "no hay absolutamente nada". "

Y se muestra convencido de que cuando se termine la instrucción se demostrará que no hay nada porque "todos los informes ponen de manifiesto que no hay nada de nada".

Begoña Gómez se acogía a su derecho a no declarar

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se acogía el pasado 19 de julio a su derecho a no declarar en su segunda cita ante el juez que le investiga por presunto tráfico de influencias. La comparecencia se llevó a cabo en los juzgados de Plaza de Castilla y duró apenas diez minutos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com