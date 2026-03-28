El vicepresidente del Comité de Garantías de Vox abandona el partido tras denunciar prácticas "cuasi mafiosas"

La crisis interna de Vox suma un nuevo episodio, esta vez con epicentro en Torre Pacheco (Región de Murcia), donde la dimisión de uno de sus cargos más relevantes ha vuelto a evidenciar las tensiones que atraviesa el partido en los últimos meses.

José Francisco Garre, hasta ahora portavoz en el Ayuntamiento y vicepresidente del Comité de Garantías de la formación, ha decidido abandonar la militancia y renunciar a sus responsabilidades orgánicas tras denunciar presiones y comportamientos "cuasi mafiosos" por parte de la dirección nacional, según publica 'La Razón'.

Se trata de una salida que, por el perfil del protagonista, trasciende el ámbito local. Garre no solo representaba a Vox en uno de los municipios más relevantes de la Región de Murcia, sino que también formaba parte del órgano encargado de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los afiliados. Su marcha, por tanto, se produce en un momento especialmente delicado, marcado por expedientes disciplinarios y expulsiones de figuras históricas del partido

Su salida no parece un movimiento aislado. Llega en un momento especialmente delicado para Vox, que en los últimos meses ha abierto expedientes o impulsado trámites de expulsión contra varias figuras relevantes de su historia y de su estructura. Entre ellas figuran Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros e Ignacio Ansaldo, todos ellos con carné de afiliado desde los primeros tiempos del partido. También han quedado en el punto de mira perfiles que llegaron más tarde pero ocuparon puestos destacados en el organigrama, como Juan García-Gallardo y José Ángel Antelo, ambos exvicepresidentes territoriales en Castilla y León y en la Región de Murcia, respectivamente.

José Ángel Antelo, clave

En este contexto, la dimisión de Garre adquiere un peso especial. Según fuentes conocedoras citadas por 'La Razón', su decisión tendría relación con el caso de José Ángel Antelo, cuya destitución como líder provincial del partido y del grupo parlamentario en la Asamblea regional fue decidida por la dirección nacional.

Cuando Garre tuvo en sus manos ese expediente, optó por abstenerse. Desde el entorno crítico con la cúpula se ha interpretado ese gesto como una muestra de resistencia ante las presiones internas. Uno de esos críticos ha llegado a decir que Garre recibía "presiones para limpiarnos". Otro ha lamentado que su marcha deje sin protección a quienes están siendo apartados del partido, al considerar que él era “el último resquicio de alguna seguridad jurídica”.

La propia despedida pública de Garre, este viernes, fue contundente. El ya exafiliado denunció "intentos de amedrentamiento" desde la sede nacional de Vox, y habló de comportamientos "cuasi mafiosos".

También expresó su malestar por las recientes "purgas" de figuras como Espinosa de los Monteros y Ortega Smith, a quienes definió como personas que se han "batido el cobre" por el proyecto desde sus inicios y que, en su opinión, han sido tratadas con una "chabacanería absoluta".

Garre también ha criticado la existencia de diferencias de trato entre grupos municipales de distintas localidades. A su juicio, mientras a unos se les concede "bula" y "visibilidad", a otros se les oculta, pese a que, según su denuncia, esos grupos visibles tienen porcentajes de voto más bajos que el suyo.

En la misma línea, ha considerado desafortunadas las palabras de Santiago Abascal cuando afirmó que "los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer". Para Garre, no se puede despreciar así a compañeros que han trabajado durante años, en muchos casos de forma altruista, por el proyecto y por España.

Acuerdo de gobernabilidad en Torre Pacheco

La ruptura coincide además con un acuerdo de gobernabilidad en Torre Pacheco entre Vox y el PP para lo que resta de legislatura. En el pleno celebrado este jueves se hizo público que tres de los cuatroconcejales de Vox en el Consistorio habían firmado un pacto con los populares para gobernar el municipio en coalición. Garre defendió esa alianza por considerar que aportará estabilidad al Ayuntamiento y permitirá sacar adelante proyectos clave, entre ellos los Presupuestos de 2026.

Pese a su baja del partido, Garre ha dejado claro que mantendrá su acta en el Consistorio y la portavocía del grupo municipal, aunque ya figurará como independiente. También ha explicado que, por ahora, seguirá al frente de distintas áreas de gestión. En lo que resta de legislatura será responsable de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías, con una dedicación del 75%. Ana Belén Martínez asumirá Política Social y Transparencia con dedicación del 100%, y Josefa Guillén se encargará de Sanidad y Medio Ambiente.

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