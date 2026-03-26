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Vox abre expediente a su antiguo portavoz Iván Espinosa de los Monteros para expulsarle del partido

La formación liderada por Santiago Abascal le comunicó el pasado lunes la apertura de expediente, días después de que un grupo de exdirigentes de Vox exigieran la convocatoria de un congreso extraordinario.

Iván Espinosa de los Monteros

Vox abre expediente a su antiguo portavoz Iván Espinosa de los Monteros | EFE

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Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha confirmado en redes sociales que el partido le ha abierto un expediente para expulsarle. Asegura que la comunicación le llegó el lunes pasado, sobre las 23:00 horas.

Muy crítico con la dirección de Vox, Espinosa de los Monteros había pedido unos días antes, a través de un manifiesto junto a otros exdirigentes del partido, la convocatoria de un congreso extraordinario “con plazos suficientes y reglas claras” para definir el rumbo del partido.

Espinosa de los Monteros asegura que “lamentablemente” el partido “está estrechándose”. Esa iniciativa, en la que también Ortega Smith o Antelo pedían “abrir el debate sobre el futuro de Vox”, terminó en el comité de garantías del partido.

Su actual portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha evitado valoraciones y ha asegurado que el partido está “para hablar de los problemas que tienen los españoles”.

Otros expedientados

Vox también tiene expediente abierto Juan García-Gallardo, que llegó a ser vicepresidente de la Junta de Castilla y Léon. Tras dejar el partido, García-Gallardo ha hablado en sus redes sociales sobre posibles sobresueldos en el partido, y ha sido expedientado “por decir animaladas”, según el secretario general de la formación, Ignacio Garriga.

José Ángel Antelo, expresidente de la formación en Murcia, ha afirmado este jueves que Vox sigue un modelo dictatorial por intereses personales. Se encuentra pendiente de expulsión.

Un camino que ya ha recorrido Javier Ortega Smith, otro de los fundares expedientado y expulsado. Continúa siendo el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid porque la normativa interna del partido no permite su cese.

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