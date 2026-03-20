Vox abre expediente a García-Gallardo y plantea su expulsión tras acusar a Abascal de enriquecerse a través de su mujer

La crisis interna en Vox suma un nuevo episodio tras el anuncio de la apertura de un expediente a Juan García-Gallardo. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha confirmado que la formación iniciará el proceso disciplinario y que la expulsión del exvicepresidente de Castilla y León es una opción que se contempla.

La decisión llega después de las declaraciones de García-Gallardo contra el líder del partido, Santiago Abascal, en las que cuestionaba su actuación y la gestión interna de la organización.

Acusaciones y respuesta

En una entrevista, García-Gallardo acusó a Abascal de percibir "un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución".

El exdirigente también denunció lo que calificó como una dinámica interna de presión hacia quienes discrepan de la dirección. En sus palabras, existe una "guerra sucia que furen quienes se atreven a discrepar mínimamente".

Desde Vox, la respuesta ha sido inmediata. Garriga ha defendido la actuación del partido y ha avanzado las medidas disciplinarias: "Espero que se expulse al señor Gallardo por calumnias y por decir auténticas animaladas. Mientras tanto, nosotros estamos al lado de los españoles a pesar de los intentos de descabalgarnos teledirigidos desde Génova".

Más voces críticas

La situación no se limita a este caso. En los últimos días, otras figuras vinculadas a Vox han mostrado su desacuerdo con la dirección. Entre ellas, Javier Ortega Smith, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, que ha denunciado "filtraciones, mentiras y manipulaciones" tras su salida del partido.

Ortega Smith también ha cuestionado la gestión interna y ha solicitado información sobre determinadas operaciones económicas. Sobre estas peticiones, Garriga ha evitado pronunciarse y ha recordado que las cuentas fueron aprobadas previamente. "Son cuentas que hace cuatro días aprobaba el señor Ortega Smith no solo en los comités ejecutivos nacionales sino en todas las asambleas del partido".

El cruce de acusaciones refleja un escenario de tensión dentro de Vox, con críticas abiertas a la dirección y respuestas contundentes por parte de la cúpula.

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