Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Castilla Y León
Barcelona
España
Madrid

Vox

Vox abre expediente a García-Gallardo y plantea su expulsión tras acusar a Abascal de enriquecerse a través de su mujer

La dirección acusa al exvicepresidente de Castilla y León de calumnias en plena tensión interna en el partido.

Santiago Abascal: "Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo"

Vox abre expediente a García-Gallardo y plantea su expulsión tras acusar a Abascal de enriquecerse a través de su mujer | EFE

Publicidad

La crisis interna en Vox suma un nuevo episodio tras el anuncio de la apertura de un expediente a Juan García-Gallardo. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha confirmado que la formación iniciará el proceso disciplinario y que la expulsión del exvicepresidente de Castilla y León es una opción que se contempla.

La decisión llega después de las declaraciones de García-Gallardo contra el líder del partido, Santiago Abascal, en las que cuestionaba su actuación y la gestión interna de la organización.

Acusaciones y respuesta

En una entrevista, García-Gallardo acusó a Abascal de percibir "un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución".

El exdirigente también denunció lo que calificó como una dinámica interna de presión hacia quienes discrepan de la dirección. En sus palabras, existe una "guerra sucia que furen quienes se atreven a discrepar mínimamente".

Desde Vox, la respuesta ha sido inmediata. Garriga ha defendido la actuación del partido y ha avanzado las medidas disciplinarias: "Espero que se expulse al señor Gallardo por calumnias y por decir auténticas animaladas. Mientras tanto, nosotros estamos al lado de los españoles a pesar de los intentos de descabalgarnos teledirigidos desde Génova".

Más voces críticas

La situación no se limita a este caso. En los últimos días, otras figuras vinculadas a Vox han mostrado su desacuerdo con la dirección. Entre ellas, Javier Ortega Smith, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, que ha denunciado "filtraciones, mentiras y manipulaciones" tras su salida del partido.

Ortega Smith también ha cuestionado la gestión interna y ha solicitado información sobre determinadas operaciones económicas. Sobre estas peticiones, Garriga ha evitado pronunciarse y ha recordado que las cuentas fueron aprobadas previamente. "Son cuentas que hace cuatro días aprobaba el señor Ortega Smith no solo en los comités ejecutivos nacionales sino en todas las asambleas del partido".

El cruce de acusaciones refleja un escenario de tensión dentro de Vox, con críticas abiertas a la dirección y respuestas contundentes por parte de la cúpula.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La violencia callejera en España bate récords y los sindicatos policiales advierten: "España está dejando de ser ese país tan seguro en el que crecimos"

David Gutiérrez

Publicidad

España

Santiago Abascal: "Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo"

Vox abre expediente a García-Gallardo y plantea su expulsión tras acusar a Abascal de enriquecerse a través de su mujer

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

El juez propone juzgar a Begoña Gómez ante un jurado popular

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La explicación de Pedro Sánchez al encontronazo con Sumar en el Consejo de Ministros: "No lo veo un problema, sino todo lo contrario"

La portavoz del Partido Popular (PP), Ester Muñoz
Gobierno

El PP ve "imposible" seguir con "un Gobierno roto" y se jacta de que Sánchez "copia" sus propuestas sin garantizar apoyo

David Gutiérrez
Violencia callejera

La violencia callejera en España bate récords y los sindicatos policiales advierten: "España está dejando de ser ese país tan seguro en el que crecimos"

Margarita Robles
Guerra

Defensa finaliza con éxito la evacuación de los 200 militares españoles que permanecían en Irak

200 militares desplegados en Irak ha sido evacuados a Turquía para volar a España "en las próximas horas".

María Jesús Montero, en el Congreso
Presupuestos Generales del Estado

El Gobierno se escuda en las medidas por el conflicto de Irán para retrasar los Presupuestos: “No es una guerra cualquiera”

Para el PP es una excusa más, les reprocha una “falta de respeto a la inteligencia de los españoles” y les acusa de ser un "zombie político".

Gabriel Rufián e Irene Montero, en imágenes de archivo

Irene Montero y Gabriel Rufián organizarán un acto conjunto en Barcelona para reflexionar sobre el futuro de la izquierda

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez reclama a la UE defender sus principios y valores frente a "la ley del más fuerte"

Jésica Rodríguez

Tragsa reconoce irregularidades en la contratación de la expareja de Ábalos ante el Supremo

Publicidad