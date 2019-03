El PP valenciano pide la dimisión de Ángel Luna por presunta corrupción

El portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha afirmado este lunes que el portavoz socialista en la Cámara, Ángel Luna, "ha manchado la política valenciana con cotas de cinismo insospechadas y debería dejar de inmediato la actividad política presentando su dimisión irrevocable", tras recordar que al predecesor de Luna y anterior secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, "le obligaron a dimitir por menos".



Así lo ha indicado en un comunicado en referencia a la información publicada en El Mundo, que señala que el constructor alicantino Enrique Ortiz -imputado en el caso Brugal- asumió el coste de una pequeña reforma en la vivienda del socialista en la Cámara, realizada entre noviembre de 1997 y febrero de 1998, dos años y medio después de que Luna dejase de ser alcalde de Alicante y cuando se dedicaba a la actividad privada.

"Uno de cada cuatro contratos que adjudicó Luna como alcalde fueron para el mismo empresario"

El dirigente popular ha señalado que Luna "lleva meses lanzando gravísimas acusaciones en la tribuna del Parlamento valenciano, creyéndose por encima del bien y del mal, cuestionado la honradez de dirigentes del PPCV y ahora vemos que su pasado está lleno de acciones no sólo dudosas, sino también censurables".



Blasco cree que Luna "debe comparecer cuanto antes para dar explicaciones y para mostrar las facturas que demuestren que abonó las obras de su casa". "No vale con que diga que no recuerda el caso porque es de hace años. Si no pone sobre la mesa pruebas, estará más que bajo sospecha de haber utilizado influencias en beneficio propio", ha apuntado.



"Uno de cada cuatro contratos que adjudicó Luna como alcalde fueron para este empresario, curiosamente el mismo que ahora se afirma le pagó las obras de casa y que luego lo contrató", ha afirmado, y ha añadido que Luna, "que se ha caracterizado por poner en duda la contratación de la Generalitat, era asiduo a la fragmentación de contratos en su época de alcalde, como demuestra que de 918 contratos efectuados en 1994, fraccionó un 83 por ciento".

Luna asegura tener "la conciencia tranquila y haber pagado todas su facturas"

Para Blasco, el portavoz socialista "está hipotecado por su pasado y ha dejado al PSPV a los pies de los caballos, ya que después de llevar adelante una estrategia basada en judicializar la vida política ha despertado muchas críticas en su grupo". "El cinismo de Luna no tiene límites. Su falta de memoria respecto de las facturas de su casa no pagadas es una burla para los socialistas y para todos los valencianos", ha considerado.



Por su parte, el portavoz socialista ha afirmado que tiene la conciencia "tranquila" y que ha pagado "absolutamente" todas sus facturas, "directa o indirectamente". Lamenta que tiene constancia de que está siendo investigado "desde hace dos años", desde que trabaja en contra de las prácticas "corruptas" del gobierno de la Generalitat.