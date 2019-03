UPyD, C's y el PP denuncian ante la Fiscalía el simposio 'España contra Cataluña (1714-2014)'

El portavoz parlamentario de Ciutadans, Jordi Cañas, ha anunciado que su partido pedirá que la Fiscalía busque si detrás de los contenidos que se tratarán en el simposio hay un delito de incitación al odio, porque considera que es "algo peor que un disparate, es peligroso". "Pediremos también que la Fiscalía solicite a los organizadores los textos de las ponencias, porque nos parece gravísimo la idea que trata de llevar del Estado español como un estado opresor", ha asegurado Cañas.

Por su parte, el PPC, que ya pidió al Govern que suspendiera el simposio ya que, si no, según su portavoz parlamentario, Enric Millo, eliminaría sus posibilidades de "sentarse a dialogar con el Gobierno de España", hoy no ha querido "anticiparse a los hechos". "Veremos si quieren suspender el simposio, y si no lo hacen y en función de lo que se diga valoraremos, obviamente, la posibilidad de ponerlo en conocimiento del fiscal", ha afirmado hoy Millo en rueda de prensa.

Según el portavoz popular, el simposio "pisa los sentimientos de la mayoría de los catalanes" y "genera hispanofobia", por lo que, a su juicio, el Govern "dedica recursos económicos a insultar y a fomentar el odio contra el resto de los españoles". Millo ha criticado especialmente que los organizadores hayan escogido al historiador Josep Fontana para llevar a cabo el jueves el acto de inauguración del simposio, ya que "banalizó el nazismo", en su opinión, al publicar un artículo en marzo de 2012 titulado "La deriva nazi del PPC".



Ante las críticas, el conseller de la Presidencia, Francesc Homs, ha lamentado que el PP denuncie el simposio "académico" de "España contra Cataluña", al tiempo que "calla" ante situaciones de banalización del nazismo que, en su opinión, se producen al comparar el debate soberanista con los totalitarismos. El simposio está organizado por el Institut d'Estudis Catalans (IEC) y el Centre d'Història Contemporània de Catalunya (CHCC), ambos organismos públicos.