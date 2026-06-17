Zapatero centra parte de su defensa en exculpar a sus hijas y defiende que su empresa Whathefav tenía actividad real

La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no se centró únicamente en su propia defensa. El expresidente dedicó parte de su comparecencia a desvincular a su familia de la investigación y, especialmente, a defender la actividad de la empresa administrada por sus hijas, Alba y Laura Zapatero.

Durante su declaración, Zapatero aseguró que Whathefav es una sociedad real y en funcionamiento. "Mis hijas tenían una sociedad que funcionaba y entregaba las cosas", afirmó ante el magistrado, insistiendo además en que la agencia cuenta con más clientes y desarrolla una actividad propia.

Sin embargo, esa versión choca con la tesis que mantiene la investigación policial y judicial.

La empresa de sus hijas, bajo investigación

Según el auto judicial, Whathefav desempeñaría un papel relevante dentro del supuesto entramado investigado. La resolución sostiene que la sociedad "actúa como elemento finalista del entramado, recibiendo fondos tanto de los clientes de la red como de la propia estructura organizada".

La UDEF también sitúa la empresa en el centro de las pesquisas. En el registro practicado en sus oficinas, los agentes localizaron documentación relacionada con distintas compañías y contratos que ahora forman parte de la investigación.

Los investigadores sostienen que Alba y Laura Zapatero recibieron conjuntamente cerca de medio millón de euros y apuntan que parte de esos pagos procedían de la consultora Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez, socio y amigo del expresidente. El auto añade que muchos de esos trabajos consistían únicamente en la maquetación de informes ya elaborados, "sin aportar un valor técnico propio".

Bajo la lupa la cuenta compartida con Sonsoles Espinosa

Otro de los aspectos analizados por el juez afecta a la cuenta bancaria que Zapatero comparte con su esposa, Sonsoles Espinosa. La UDEF sostiene que parte del dinero que Plus Ultra habría abonado a Julio Martínez terminó ingresándose en esa cuenta conjunta.

Además, el entorno del expresidente mantiene que las joyas intervenidas durante el registro pertenecen a Sonsoles Espinosa y proceden de una herencia y de regalos recibidos durante viajes. "Son herencia de Sonsoles y regalos de viajes", aseguró su secretaria durante el registro.

El juez acordó el bloqueo de parte de las cuentas compartidas por Zapatero con su mujer y con sus hijas, aunque estas últimas no fueron inmovilizadas. No obstante, el auto recoge un elemento que los investigadores consideran relevante: en ambas cuentas de Whathefav figura José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado, una circunstancia que, según la resolución judicial, "refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado".

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