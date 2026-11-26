Este jueves, penúltimo día de campaña electoral, la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado otros cinco decretos leyes aprobados por el Gobierno, que se suman a los ocho que ya había aprobado desde que se disolvieron las Cortes por la convocatoria electoral del 29 de noviembre.

Los textos recogen la subida salarial de los funcionarios, la exención fiscal del SMI, nuevas obligaciones de transparencia en las condiciones laborales, la adaptación del mercado de derechos de emisiones e incentivos fiscales a la I+D+i.

La votación de los decretos

Los cinco decretos han recibido luz verde con el apoyo del bloque de partido de izquierda conformado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos (que atesora el voto del Grupo Mixto), y con el voto a favor del PP, salvo en dos de ellos. En todo caso, el Ejecutivo de coalición contaba con una amplia mayoría en la Diputación dada la ausencia de Vox, que ha descrito como "fraude electoralista" la votación de este jueves.

Los decretos relativos al incremento salarial de los funcionarios, la exención fiscal del SMI y la transparencia en las ofertas de empleo han tenido el apoyo de todos los grupos presentes en la Diputación Permanente. Sin embargo, el decreto con incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu; Junts y Podemos. El PP se ha abstenido y el PNV ha votado en contra al considerar que, aunque compartía el grueso del contenido, no se justificaba el uso de la vía de urgencia propia del decreto ley.

El decreto que regula el mercado de emisiones ha sido convalidado con el respaldo de los partidos de izquierda y del PNV, la abstención de Junts y el voto en contra del Partido Popular. Por su parte, los diputados de Vox han decidido no acudir a la reunión. El partido denuncia que la Diputación Permanente no refleja la correlación de fuerzas del Pleno, donde la mayoría absoluta de PP, Vox y Junts no se reproduce en este órgano.

PP critica la "cara dura" del Gobierno

El Partido Popular, a pesar de haber votado tres de los cinco decretos, ha criticado la "cara dura" del Gobierno al acelerar la aprobación normativa en plena campaña electoral y le ha reprochado que haya hurtado la función legislativa al Congreso.

Desde el anuncio del adelanto electoral, la Diputación Permanente ya ha debatido catorce decretos leyes, de los cuales se han convalidado trece y solo se ha derogado uno, el impulsado por Sumar que buscaba establecer alquileres indefinidos y que el propietario indemnizara al inquilino en caso de que quisiera romper el contrato de alquiler.

Todavía falta por debatir otros cuatro decretos leyes que el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros, que son los relativos a la prórroga de las ayudas al transporte, el límite a los créditos de consumo, la prórroga del impuesto a la banca y la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar.

Por qué se convalidan en la Diputación Permanente

Estos decretos leyes, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor después de su aprobación en el Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalidan o se derogan. Como la Cámara está disuelta debido al adelanto de elecciones del 29N, la votación de los decretos se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno.

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