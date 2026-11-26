Los cuatro principales partidos que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre han presentado ya sus programas electorales: vivienda, inmigración y medidas sociales copan todas las propuestas. A continuación comparamos qué promete PSOE, PP, Vox y Frente Amplio si consiguen llegar a la Moncloa.

¿De qué habla el programa del PSOE?

Pedro Sánchez se presenta a la reelección con un programa que recoge los compromisos de alcanzar el 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda, invertir 19.000 millones de euros hasta 2030 en seguridad ferroviaria y crear una prestación por crianza de 200 euros al mes. El 1 % del PIB en 2025 eran 16.900 millones de euros, por lo que el PSOE se compromete a superar esa cantidad en la próxima legislatura únicamente para vivienda social. La prestación estatal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad es una medida que impulsó Sumar en la legislatura anterior, pero que quedó guardada en un cajón. En cuanto a los 19.000 millones para el mantenimiento de la red ferroviaria, una parte de esa cantidad ya está recogida en los convenios entre el Estado y Adif y Adif Alta Velocidad para el período 2026-2030, aprobado por el Consejo de Ministros a mediados de octubre.

La crisis de la vivienda ha sido el detonante de este adelanto electoral y el PSOE incluye entre sus propuestas diferentes medidas en esta materia destacamos:

Parque público estatal de 100.000 viviendas

Protección frente a desahucios y desalojo de viviendas ocupadas en 48 horas

Impuesto progresivo "contra la especulación de grandes propietarios o de fondos buitre" para viviendas vacías, turísticas o con precios abusivos

Impuesto para los solares residenciales ociosos

Destinar el 1 % de la licitación anual de obra pública a constituir un fondo de adquisición de vivienda protegida y asequible

En materia económica se incluye:

Blindar por ley el SMI por encima del 60 % del salario medio

Blindar en la Constitución el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC

Ampliar la protección de incapacidad temporal de personas afectadas por procesos oncológicos, con el 75 % de la base reguladora desde el inicio de la baja

Impulsar a nivel mundial un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas

Mejorar la fiscalidad para las rentas medias-bajas, convirtiendo el mínimo exento por descendiente en un crédito fiscal reembolsable

¿De qué habla el programa del PP?

Alberto Núñez Feijóo se presenta al 29-N con cuatro "grandes pilares": reparar al Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España.

Sobre inmigración

Promete identificación en un máximo de 7 días a quien cruce ilegalmente la frontera y devoluciones "sin demora" de la mano del nuevo mecanismo europeo

Auditoría en los primeros 100 días de todo el gasto del Estado cuyas conclusiones marcarán los primeros presupuestos generales del Estado

Juicios rápidos y tramitación conjunta de los delitos leves frente a la multirreincidencia, "para que nadie haga del hurto y la okupación un modo de vida"

Un gobierno con menos ministerios, altos cargos y asesores

En materia judicial

Un Tribunal Constitucional "independiente" en el que ningún candidato podrá haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores

Presupuestos y pensiones

El PP asegura además que una segunda prórroga presupuestaria consecutiva obligará a disolver las Cortes y convocar elecciones

Las pensiones subirán cada año con el IPC y el Pacto de Toledo será reconstruido.

En vivienda

En vivienda, se impulsará la construcción de un millón de inmuebles, con una nueva Ley del Suelo y licencias de obra resueltas en tres meses con silencio positivo

Los jóvenes de 18 a 35 años no pagarán además IRPF el primer año, y pagarán el 25 %, el 50 % y el 75 % en los tres siguientes, según figura en el programa presentado este martes

Contempla la rebaja del IVA de la compra de la primera vivienda, del 10 % al 4 %, para los menores de 40 años

Nueva Ley del Suelo para "agilizar el planeamiento urbanístico y reforzar su seguridad jurídica"

¿De qué habla el programa de Vox?

El programa de Vox se compone de 115 medidas agrupadas en trece áreas que desarrollan los tres ejes de su campaña: prioridad nacional, desregulación y "remigración".

Economía, Industria y Energía

El programa recoge rebajas del IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades. Además, los autónomos que no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional tendrán cuota cero y, por encima, una cuota progresiva desde 50 euros.

Reindustrialización de la economía, bajar los impuestos de la luz, recuperar el plan nuclear y derogar el calendario de cierre de las centrales.

Inmigración

Prohibir las regularizaciones masivas e impedir que quienes entren ilegalmente puedan regularizar su situación; suprimir el arraigo y las vías rápidas a la nacionalidad; endurecer sus requisitos y revisar las concesiones fraudulentas

La prioridad nacional se orienta a un acceso "preferente" a vivienda pública, guarderías, bonos de comedor y transporte, ayudas y servicios sociales.

Vivienda

En cuanto a la vivienda, los de Santiago Abascal proponen reformar la Ley del Suelo, aumentar la inversión en vivienda protegida y aplicar la prioridad nacional en su acceso y en las ayudas al alquiler

También, plantea derogar la Ley de Vivienda, desalojar la okupación en menos de 24 horas y tipificar la inquiokupación como estafa.

¿De qué habla el programa de Frente Amplio?

Frente Amplio propone limitar las herencias de los "ultrarrico" a un máximo de 10 millones de euros por heredero, a través de un tipo impositivo marginal del 100% sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.