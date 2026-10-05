Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Crisis Ceuta

La Policía vuelve a la playa del Trampolín de Ceuta para seguir con el desalojo en la zona

Continúa el despliegue de Fuerzas de Seguridad para filiar a los migrantes que permanecían en los campamentos de la playa del Trampolín. Ayer retornaron a Marruecos unos 600.

Asentamiento de inmigrantes en la playa del Trampolín

La Policía vuelve a la playa del Trampolín de Ceuta para seguir con el desalojo en la zona | EFE

Publicidad

Belén Montero
Belén Montero
Publicado:

La Policía Nacional ha retomado este lunes por la mañana el operativo en la playa del Trampolín de Ceuta para continuar el desalojo de los cientos de migrantes que todavía permanecen en este arenal.

Los agentes han regresado sobre las 08:00 horas a la zona de la que el domingo trasladaron a unas 1.100 personas hasta el CATE situado en las inmediaciones de la frontera del Tarajal para proceder a su identificación.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes volverán a ser trasladados en autobuses hasta el paso fronterizo, donde ayer más de la mitad de los trasladados expresaron su deseo de regresar voluntariamente a su país de origen.

El decreto 'Maricarmen': menos de 48 horas en vigor y más confusión

El decreto 'Maricarmen': menos de 48 horas en vigor y más confusión

Publicidad

España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Comparecencia de Alberto Núñez Feijóo tras la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, streaming en directo

Asentamiento de inmigrantes en la playa del Trampolín

La Policía vuelve a la playa del Trampolín de Ceuta para seguir con el desalojo en la zona

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre

Última hora del adelanto electoral: Pedro Sánchez convoca elecciones generales adelantadas el domingo 29 de noviembre

Javier Martín Merchán
Posibilidad de adelanto electoral

Javier Martín Merchán: "Por primera vez en 3 años huele a elecciones, Pedro Sánchez intuye que ahora o nunca"

VIDEO: Así ha sido el anuncio de Pedro Sánchez de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre: "Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis"
ADELANTO ELECTORAL EL 29-N

VÍDEO | Así ha sido el anuncio de Pedro Sánchez en el que ha covocado elecciones generales: "Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis"

Sánchez en el Congreso
Posible adelanto electoral

El fin de semana de reflexión de Pedro Sánchez acaba con un adelanto electoral, España irá a las urnas el 29 de noviembre

Fin de semana de reflexión para Pedro Sánchez. Tras tumbarse en el Congreso los dos decretos de la vivienda, el presidente ha hablado con su círculo más cercano y ha estudiado encuestas antes de anunciar que adelanta las elecciones generales.

Votación en las urnas en unas elecciones
Encuestas

Elecciones generales: los sondeos apuntan a una victoria de la derecha

Los principales sondeos del país ya proyectan los posibles resultados de las elecciones generales anticipadas.

El decreto 'Maricarmen': menos de 48 horas en vigor y más confusión

El decreto 'Maricarmen': menos de 48 horas en vigor y más confusión

(AMP) Más de 350 policías desplegados en el Trampolín (Ceuta) para la primera fase de su desalojo

Más de 600 migrantes vuelven a Marruecos mientras se mantiene la presencia policial en el Trampolín

José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo

Pedro Sánchez recurrió a José Luis Zapatero para intentar salvar los decretos de vivienda con Junts

Publicidad