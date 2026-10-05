Crisis Ceuta
La Policía vuelve a la playa del Trampolín de Ceuta para seguir con el desalojo en la zona
Continúa el despliegue de Fuerzas de Seguridad para filiar a los migrantes que permanecían en los campamentos de la playa del Trampolín. Ayer retornaron a Marruecos unos 600.
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La Policía Nacional ha retomado este lunes por la mañana el operativo en la playa del Trampolín de Ceuta para continuar el desalojo de los cientos de migrantes que todavía permanecen en este arenal.
Los agentes han regresado sobre las 08:00 horas a la zona de la que el domingo trasladaron a unas 1.100 personas hasta el CATE situado en las inmediaciones de la frontera del Tarajal para proceder a su identificación.
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Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes volverán a ser trasladados en autobuses hasta el paso fronterizo, donde ayer más de la mitad de los trasladados expresaron su deseo de regresar voluntariamente a su país de origen.
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