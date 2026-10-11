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Susana Román, abogada, critica la actuación tardía del Gobierno en Ceuta: "No estaríamos en la situación en la que estamos"

La abogada reclama explicaciones sobre la gestión de la llegada de migrantes y asegura que su asociación ha acudido a la Audiencia Nacional por la presunta inactividad del Estado.

La abogada Susana Román critica la actuación del Gobierno en Ceuta: "Si desde el primer momento se hubiera actuado, no estaríamos en la situación en la que estamos hoy"

La abogada Susana Román critica la actuación del Gobierno en Ceuta: "Si desde el primer momento se hubiera actuado, no estaríamos en la situación en la que estamos hoy"

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La abogada Susana Román ha criticado la respuesta del Gobierno a la llegada de migrantes a Ceuta y ha sostenido que una intervención desde el primer momento habría evitado la situación actual. La letrada ha reclamado explicaciones sobre la gestión de la crisis y ha pedido reforzar los medios de vigilancia y las infraestructuras de la frontera.

Sus declaraciones se producen después de los desalojos de los asentamientos de las playas de Benítez, el Trampolín y el Guano, que han afectado a cerca de 1.900 personas.

Entre el 27 y el 29 de septiembre fueron retiradas unas 300 personas de Benítez; hace una semana, unas 1.300 del Trampolín, y este domingo, otras 300 del Guano.

Román considera que las autoridades han respondido a una llegada masiva con instrumentos destinados a gestionar entradas de grupos más reducidos. "Si desde el primer momento se hubiera actuado con otros instrumentos jurídicos, no estaríamos en la situación en la que estamos hoy", ha afirmado.

La abogada ha defendido que, durante las primeras horas, se debía haber reorganizado el dispositivo fronterizo, impedido nuevas entradas por tierra y agrupado a quienes llegaban por mar para proceder a su identificación.

Aunque admite que un primer momento de desbordamiento podía resultar comprensible, cuestiona que la situación se prolongara sin una respuesta que considera suficiente.

Recurso por presunta inactividad del Estado

La letrada ha asegurado que Salvemos Ceuta, una asociación de la que forma parte, ha presentado un procedimiento contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la inactividad del Estado.

Según ha explicado, la iniciativa busca reclamar actuaciones para mejorar la protección de la frontera.

"Lo que pido y lo que hemos pedido es que alguien nos dé una explicación", ha señalado Román, que ha cuestionado tanto los medios desplegados como el avance de las obras anunciadas por la Administración.

Las dificultades de identificación

Román también ha descrito las dificultades de los procedimientos de identificación y tramitación de solicitudes de asilo. Ha explicado que primero se recogen los datos personales y se comprueba si existen requisitorias que puedan requerir la puesta a disposición judicial de alguna de las personas identificadas.

La abogada ha señalado que la presencia de adultos y menores, junto con los casos en los que debe verificarse la edad declarada, complica la gestión. También ha indicado que las peticiones de protección internacional requieren su correspondiente tramitación.

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