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Máxima tensión en la Puerta del Sol entre los acampados por la vivienda y un grupo de personas con banderas de España

Varios furgones policiales se han desplegado en la zona para mantener separados a los dos grupos.

Máxima tensión en Sol por la llegada de un grupo de personas con banderas españolas

Máxima tensión en la Puerta del Sol entre los acampados por la vivienda y un grupo de personas con banderas de España

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En la Puerta del Sol se vive un momento de tensión tras la llegada de un grupo de personas con banderas de España y cruces de Borgoña, que llegan del desfile de las Fuerzas Armadas por la Fiesta Nacional. La mayoría de los manifestantes que han rodeado a los acampados son jóvenes que portan banderas de España, algunas de ellas anticonstitucionales, de la Falange y Carlista.

Su presencia ha generado momentos de tensión con las personas acampadas en la plaza, algunas de ellas con banderas republicanas, para protestar por la situación de la vivienda. Ante esta situación, la Policía ha intervenido para mantener separados a ambos grupos y evitar posibles enfrentamientos. Varios furgones policiales se han situado en la carretera de San Jerónimo y en las inmediaciones de la plaza para establecer un cordón de seguridad.

Ha ocurrido al término del desfile por el Día de la Fiesta Nacional cuando un grupo de personas se han dirigido al centro de la capital y han rodeado a los acampados a grito de "Ceuta no se vende" y el "Cara al sol", informa EFE. Además uno de los acampados ha contado a la agencia que han sufrido "agresiones y provocaciones", lo que ha requerido la intervención de las autoridades que han procedido a la detención de algunas personas.

Finalmente, las autoridades han conseguido sacar de la Puerta del Sol al grupo de personas que había llegado del desfile militar.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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