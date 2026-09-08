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Retiran el mapa del portal inmobiliario del Gobierno tras la denuncia de Sumar por representar el Sáhara como parte de Marruecos

El mapa también señalaba a Ceuta y Melilla como territorios en disputa.

Mapa portal vivienda

Se retira el mapa del portal inmobiliario del Gobierno | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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En el mapa que aparece en el vídeo superior, es posible ver cómo Ceuta y Melilla son delimitadas con rayas discontinuas. En cartografía, esto quiere decir que son territorios en disputa. Mientras tanto, el Sáhara Occidental aparece como parte de Marruecos. Es un mapa que pertenecía al portal inmobiliario del Gobierno 'Casa 47', recién presentado, y ha tenido que ser retirado pues Sumar ha puesto el grito en el cielo por el Sáhara al señalar que vulnera el Derecho Internacional.

Fue a última hora de este lunes cuando el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana retiró el mapa visor de la nueva web de 'Casa 47'.

El portal web de la empresa estatal de vivienda y suelo

La web de la empresa estatal de vivienda y suelo fue presentada este mismo lunes en un acto que presidió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por el momento, cuenta con 800 anuncios de viviendas disponibles, aunque pronto sumará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional.

Las denuncias de Sumar y Compromís

Tanto Compromís como Sumar denunciaron poco después de la presentación del portal web que el mapa no reconocía al Sáhara e incluía la región dentro de Marruecos, por lo que exigieron su eliminación al considerar que también vulneraba "el compromiso de España" con los saharuis.

Además, en otros medios se ha denunciado que el mapa de 'Casa 47' situaba a las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla como territorios en disputa con Marruecos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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