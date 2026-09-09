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Bruselas desbloquea 114,7 millones para afrontar la crisis de Ceuta

La Comisión Europea da luz verde a las ayudas de emergencia solicitadas por España y ofrece ampliar el apoyo operativo de Frontex en la frontera.

Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas

Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Bruselas moviliza 114,7 millones de euros para España con el objetivo de hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta. La Comisión Europea ha dado este miércoles luz verde a la financiación de emergencia solicitada por el Gobierno y ha mostrado también su disposición a reforzar sobre el terreno la presencia de Frontex.

La decisión llega después de varias semanas de contactos entre las autoridades españolas y los técnicos comunitarios para concretar las necesidades derivadas del cruce masivo de migrantes registrado a finales de julio. España presentó formalmente su petición de ayuda el pasado 24 de agosto y Bruselas solicitó posteriormente "aclaraciones" sobre las medidas planteadas.

"Desde el primer día, la Comisión ha respaldado firmemente a las autoridades españolas en la gestión de la situación y les ha ofrecido su apoyo", ha asegurado el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. "Hoy anunciamos un apoyo europeo concreto adicional para atender las necesidades urgentes sobre el terreno. Nuestra prioridad sigue siendo clara: quienes no tienen derecho a permanecer en la zona deben ser repatriados", ha añadido.

Más vigilancia y medios para la frontera de Ceuta

La mayor parte de los fondos, 82,7 millones de euros, procederá del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Otros 32 millones saldrán del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.

El dinero permitirá reforzar la vigilancia y protección fronteriza y mejorar las infraestructuras vinculadas a la seguridad. Entre las medidas contempladas figuran cámaras térmicas y tecnología de observación, sistemas de boyas flotantes, drones submarinos y el despliegue de personal y equipamiento adicionales.

La financiación servirá además para establecer instalaciones destinadas al control de migrantes, apoyar el retorno de las personas que permanecen de manera irregular en Ceuta y aumentar la capacidad de acogida, "incluidos los menores no acompañados", según la Comisión.

Frontex podrá ampliar su presencia

El respaldo europeo no se limitará a la financiación. La Comisión ha aceptado también que Frontex pueda extender su apoyo operativo, que podrá incluir recursos marítimos, un mayor intercambio de información a través de Eurosur y asistencia en las repatriaciones antes y después del retorno. También se contempla cooperación de apoyo con Marruecos.

Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) han respondido positivamente a la petición de mantener la colaboración con las autoridades españolas. En el caso de Europol, el trabajo estará especialmente dirigido a las investigaciones sobre redes de tráfico de migrantes y al análisis estratégico. También habrá apoyo en tareas de entrevistas e interpretación.

La decisión de Bruselas se produce un día después de la visita a la Comisión Europea del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y coincidiendo con la presencia en Bruselas del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"La ayuda de 114,7 millones para Ceuta solicitada por España a la UE ya es efectiva. Ceuta está en nuestro corazón y ahora también en el de Europa", ha celebrado Albares.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Henna Virkkunen ha insistido en el objetivo de combatir la inmigración irregular: "Nuestro mensaje sigue siendo claro: estamos comprometidos con la lucha contra la migración irregular y con garantizar el retorno inmediato de quienes permanecen en Ceuta en situación irregular. Con el apoyo financiero de hoy, respaldamos a España para afrontar este desafío".

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