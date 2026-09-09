Bruselas desbloquea 114,7 millones para afrontar la crisis de Ceuta

Bruselas moviliza 114,7 millones de euros para España con el objetivo de hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta. La Comisión Europea ha dado este miércoles luz verde a la financiación de emergencia solicitada por el Gobierno y ha mostrado también su disposición a reforzar sobre el terreno la presencia de Frontex.

La decisión llega después de varias semanas de contactos entre las autoridades españolas y los técnicos comunitarios para concretar las necesidades derivadas del cruce masivo de migrantes registrado a finales de julio. España presentó formalmente su petición de ayuda el pasado 24 de agosto y Bruselas solicitó posteriormente "aclaraciones" sobre las medidas planteadas.

"Desde el primer día, la Comisión ha respaldado firmemente a las autoridades españolas en la gestión de la situación y les ha ofrecido su apoyo", ha asegurado el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. "Hoy anunciamos un apoyo europeo concreto adicional para atender las necesidades urgentes sobre el terreno. Nuestra prioridad sigue siendo clara: quienes no tienen derecho a permanecer en la zona deben ser repatriados", ha añadido.

Más vigilancia y medios para la frontera de Ceuta

La mayor parte de los fondos, 82,7 millones de euros, procederá del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Otros 32 millones saldrán del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.

El dinero permitirá reforzar la vigilancia y protección fronteriza y mejorar las infraestructuras vinculadas a la seguridad. Entre las medidas contempladas figuran cámaras térmicas y tecnología de observación, sistemas de boyas flotantes, drones submarinos y el despliegue de personal y equipamiento adicionales.

La financiación servirá además para establecer instalaciones destinadas al control de migrantes, apoyar el retorno de las personas que permanecen de manera irregular en Ceuta y aumentar la capacidad de acogida, "incluidos los menores no acompañados", según la Comisión.

Frontex podrá ampliar su presencia

El respaldo europeo no se limitará a la financiación. La Comisión ha aceptado también que Frontex pueda extender su apoyo operativo, que podrá incluir recursos marítimos, un mayor intercambio de información a través de Eurosur y asistencia en las repatriaciones antes y después del retorno. También se contempla cooperación de apoyo con Marruecos.

Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) han respondido positivamente a la petición de mantener la colaboración con las autoridades españolas. En el caso de Europol, el trabajo estará especialmente dirigido a las investigaciones sobre redes de tráfico de migrantes y al análisis estratégico. También habrá apoyo en tareas de entrevistas e interpretación.

La decisión de Bruselas se produce un día después de la visita a la Comisión Europea del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y coincidiendo con la presencia en Bruselas del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"La ayuda de 114,7 millones para Ceuta solicitada por España a la UE ya es efectiva. Ceuta está en nuestro corazón y ahora también en el de Europa", ha celebrado Albares.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Henna Virkkunen ha insistido en el objetivo de combatir la inmigración irregular: "Nuestro mensaje sigue siendo claro: estamos comprometidos con la lucha contra la migración irregular y con garantizar el retorno inmediato de quienes permanecen en Ceuta en situación irregular. Con el apoyo financiero de hoy, respaldamos a España para afrontar este desafío".