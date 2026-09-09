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Vicente Vallés, sobre los informes desclasificados de Ceuta: "Ni el gobierno de España ni el de Marruecos hicieron nada para evitar el asalto"

El director de Noticias 2 analiza los informes desclasificados de la crisis migratoria de Ceuta.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre los informes desclasificados de Ceuta: "Ni el gobierno de España ni el de Marruecos hicieron nada para evitar el asalto" | Antena 3 Noticias

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Vicente Vallés
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En este casi mes y medio que ha pasado desde el asalto a la frontera de Ceuta, Moncloa ha establecido dos líneas de defensa inamovibles. La primera ha consistido en negar que hubiera aviso alguno sobre la posibilidad de que se produjera un asalto a la frontera. Y la segunda ha sido la de negar, contra toda evidencia, que Marruecos tenga responsabilidad en lo ocurrido.

Ahora podemos confirmar con datos y con documentos, que el gobierno español no ha dicho la verdad ni sobre lo uno, ni sobre lo otro. El CNI sí avisó de que se avecinaba una avalancha de personas, y el gobierno no reforzó la frontera. Pero el CNI no solo avisó al gobierno español, también avisó a sus colegas de los servicios de inteligencia de Marruecos. Y el gobierno marroquí tampoco reforzó la frontera. Ni el gobierno de España ni el de Marruecos hicieron nada para evitar el asalto.

Esto, ya decimos, podemos confirmarlo ahora con documentos que han sido desclasificados por el propio gobierno. Pero ya lo sabíamos, porque las evidencias saltaban a la vista para todos, aunque el presidente del gobierno, inasequible al desaliento, insiste en negar la realidad.

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