La última "demanda" de ERC a Pedro Sánchez si quiere su apoyo a los PGE en 2023: modificar el delito de sedición

"Poner justicia donde hay injusticia", así justifica el portavoz de ERC en el Congreso la última exigencia que los nacionalistas han lanzado al Ejecutivo. Los catalanes quieren que se reforme el delito de sedición a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Rufián ha avisado de que no entrará a negociar las cuentas si no se dan pasos para "poner justicia donde hay injusticia". "El PSOE y también Unidas Podemos, por qué no decirlo, ya que a veces se ponen de perfil, saben perfectamente lo que ERC plantea antes de empezar a hablar del contenido de los Presupuestos", ha comentado en rueda de prensa Rufián.

El portavoz de ERC ha dejado claro que para que su partido apoye los Presupuestos éstas tendrán que tener un contenido "eminentemente social", pero ha incidido en que para esa negociación previa se deben abordar antes las demandas que su formación ha puesto sobre la mesa.

Ante las preguntas en las que se le solicitaban más explicaciones sobre dichas demandas, Rufián se ha limitado a decir: "No vamos a verbalizarlo por respeto a las negociaciones".