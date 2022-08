Sánchez apoya la reforma del delito de sedición, pero no ve posible alcanzar la mayoría parlamentaria

Pedro Sánchez ha declarado que no ve posible conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para reformar el delito de sedición, pero se ha mostrado favorable al cambio. En una rueda de prensa junto al primer ministro albanés, Edi Rama, el presidente español ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a actualizar el Código Penal "como no puede ser de otra manera", para adecuarlo al ordenamiento europeo, siempre que se aseguren antes los votos necesarios.

"He sido claro, yo soy favorable a reformar el Código Penal en esos delitos y de homologar este tipo de delitos a las democracias más avanzadas, pero hay unas mayorías parlamentarias y, a día de hoy, no veo esa mayoría. Si existiera, lo plantearía", ha confirmado Sánchez. Así, ha asegurado que no se trata de una cuestión "de opinión política", sino que España tiene que adecuarse en ese tipo de delitos a otros países como "democracia consolidada que es".

En Albania, el presidente español ha finalizado su primer viaje oficial por los Balcanes. Desde allí, volará a Madrid para presidir el Consejo de Ministros de esta tarde que aprobará la nueva ley de Secretos Oficiales y el plan de medidas urgentes de ahorro energético, entre otras cuestiones.

Sánchez confirma el nombramiento de nuevos magistrados

En la rueda de prensa, Sánchez ha confirmado que el Gobierno nombrará en septiembre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, pero no ha desvelado quiénes serán. También, ha vuelto a reclamar al Partido Popular que ceda para renovar el Poder Judicial, como obliga la Constitución Española, y ha asegurado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "cumplirá con la ley" y también hará una propuesta para su renovación con otros dos nuevos magistrados.

Sobre el salario mínimo interprofesional, Sánchez ha confirmado que se reunirá con sus socios de Gobierno en septiembre para negociar una subida para 2023, cuando se supone que alcanzará los 1.000 euros.