El Jurado escucha cómo Camps y su esposa agradecen el "detallito" de "el Bigotes"

El jurado del llamado "juicio de los trajes" del caso Gürtel contra Francisco Camps y Ricardo Costa ha escuchado hoy diferentes conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, entre ellas una en la que el expresidente de la Generalitat y su esposa agradecen un "detallito" de Álvaro Pérez "el Bigotes".

La vigesimoprimera sesión de la vista contra Camps y el ex secretario regional del PP, acusados de aceptar regalos de la trama "Gürtel", se ha dedicado a la lectura de documentos y a la audición de conversaciones incluidas en la causa pero inéditas en la Sala, casi todas ellas con un interlocutor común: "el Bigotes", presunto cabecilla de la red en Valencia.

En la primera de ellas, del 5 de enero de 2009, la esposa de Camps, Isabel Bas, que esta mañana se encontraba entre el público de la sala de vistas, le comenta a Pérez sobre sus regalos: "no te puedes imaginar la expectación que hay. Están como locos, hay un ambiente... me vas a tumbar los Reyes". Álvaro Pérez "El Bigotes" le contesta: "el que más ilusión me ha hecho es el de las chicas, el tuyo y el de tu hija, porque lo he diseñado yo".

El 7 de enero de 2009, después de que "el Bigotes" le diga a Camps "te quiero mucho" y el expresidente conteste "yo más", Bas coge el teléfono y admite: "con el mío -en relación al regalo recibido- te has pasado veinte pueblos". "¡Pero qué dices, si es un detallito!", replica Pérez, quien además le pregunta si le ha gustado su regalo a su hija; "le está pequeño", aunque la "medallita", le ha "encantado".

Bas señala, "esto -lo de los regalos- lo tenemos que hablar, en serio", "llámame antes de que vengas y arreglamos esto, que es muy fuerte"; ¿Quién está fuerte?", bromea "el Bigotes". "No, no, no, en serio, no me lo voy a quedar", le replica Bas. En otra conversación, Ricardo Costa le pide a Álvaro Pérez que le consiga "cien gramos de caviar" para la cena de Nochebuena, porque "un tipo le ha dejado colgado" y no lo ha podido obtener. Días después le envía un mensaje de texto telefónico en el que únicamente le dice: "Consígueme un Nokia N-97".

La última de las conversaciones reproducidas en la sesión ha sido una entre el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y Álvaro Pérez, grabada el 3 de enero de 2009. En ella, "el Bigotes" le dice a Herrero: "Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa -de Valencia- todos los años, y este año no voy a dejar de regalarle algo (...) No nos da nada, no sirve de nada, pero tampoco me jode, ¿sabes?". Al respecto concluye: "le voy a comprar un bolso de la colección nueva y a tomar por culo.

Le voy a gastar menos que el año pasado, pero se lo compro". Antes de colgar, añade: "Luego tenemos que comprarle un reloj a la consejera de..., se lo compré a la -insulto- de 'la Perla', ¿no se lo voy a comprar a la de ahora a la de Turismo?. Que tampoco lo pensamos Pablo y yo, y ésta se porta muy bien conmigo". El resto de jornada se ha dedicado a que el jurado lea numerosos documentos que constan en el sumario, entre ellos comprobantes y dietarios de las tiendas Milano y Forever Young, donde los acusados adquirieron las prendas de vestir que supuestamente abonó la trama.

Tanto los documentos escritos como los sonoros han sido expuestos a petición del Ministerio Fiscal, por lo que los próximos días del juicio se emplearán en que la acusación popular y las defensas soliciten la exhibición de cuantas pruebas consideren oportunas. Durante la jornada de hoy, el magistrado presidente del tribunal, Juan Climent, ha tenido que llamar la atención al público hasta en siete ocasiones para que guardara silencio.