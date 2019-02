Torra se queda sin respuestas en la entrevista de Alsina

Joaquim Torra ha criticado que los catalanes tengan que resignarse a no ser como los escoceses, que tuvieron un referéndum. Ha sido una de las quejas expresadas durante la entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina. Ante el comentario de que Escocia está reconocida como nación, el presidente de la Generalitat pregunta si Cataluña no, lo que le aclara el entrevistador que ya sabe que no. Nueva pregunta: "¿Cuántas veces aparece la palabra soberanía en el estatuto de Cataluña?", a lo que el presidente responde: "es que si saca textos legales vamos a tener cierta dificultad". Para ellos está por delante lo que llama"la democracia de la gente", que "está por encima de las leyes".

Las explicaciones de Torra las traduce Alsina en que lo único que pretenden es que los españoles admitan la autodeterminación de Cataluña, que acepten renunciar a su derecho a decidir sobre la nación española, cosa que polariza toda su acción de gobierno. Y ante el recordatorio de que la mitad de los ciudadanos de Cataluña no respaldan sus pretensiones, Torra solo responde que "votemos", aunque reconoce que no plantean una reforma de la Constitución porque no tienen los votos para ello.

Torra dice que al entregarle el documento con los 21 puntos a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno lo recogió y dijo que lo estudiaría.

También te puede interesar:

Torra: "Si en la Constitución no cabe el derecho de autodeterminación de Cataluña, quizás el problema lo tiene la Constitución"