Miguel Tellado defiende el "partido de centro reformista" de Feijóo mientras que Sánchez lidera "uno de centro penitenciario"

Los dos grandes partidos políticos de nuestro país han hecho cambios internos. En lo que respecta al PSOE, sabemos que los socialistas han hecho una apuesta por Rebeca Torró para liderar la secretaría de Organización del Partido, el mismo cargo que ocupaba Santos Cerdán.

Por su parte, los populares están de estreno con Miguel Tellado, como nuevo secretario general del partido. El que fue portavoz del PP en el Congreso recoge el testigo de Cuca Gamara después de que fuera ella quien solicitara su revelo.

Un congreso para aclarar "el futuro de España"

En una rueda de prensa, que viene después del Congreso Nacional del Partido, donde el PP reafirma su propuesta política, Tellado afirma que han "puesto los deberes para avanzar en el camino". Todo ello con un congreso, donde han asistido 3.000 compromisarios, y que ha calificado de "tremendamente útil" aclarando "el futuro de España" para el próximo Gobierno de Feijóo.

Por el contrario, crítica a Ferraz, donde "la supuesta renovación ha quedado en un remiendo". "El PSOE tiene tal boquete que no hay parche que arregle tras el comité de descomposición", ha expresado el nuevo secretario general popular, haciendo referencia a las declaraciones de Ábalos y Koldo ante el Tribunal Supremo, así como del Antxon Alonso.

Asimismo, ha defendido el modelo político de su partido y ha criticado al PSOE de Sánchez: "Feijóo lidera un partido centro reformista, mientras que Sánchez lidera uno de centro penitenciario".

A su vez, ha solicitado que Sánchezde explicaciones, puesto que "se ha robado dinero público" asegurando que "no basta con decir que le duele mucho haberlo descubierto".

Críticas a los nombramientos del nuevo ejecutivo socialista

En lo que respecta a la nueva ejecutiva del PSOE, ha incidido en la salida de Salazar horas antes de su nombramiento, quien iba a ser adjunto de la secretaría de la Organización del partido: "No es capaz de encontrar un equipo digno, es tan buen presidente como cazatalentos". Tellado ha alegado que la única "medida eficaz" que puede presentar el presidente es "su dimisión". "El autoproclamado capitán ha hundido el barco, está tocado y hundido", ha asegurado.

Un gobierno en solitario: la aspiración del Partido Popular

El secretario general de PP ha subrayado la intención de Feijóo por liderar "un gobierno en solitario monocolor unido", en contraposición a Sánchez alegando que España "no merece un gobierno dividido", y "que trabaje para servir, que no de espectáculos".

En el proyecto político que defiende el PP, Tellado pone el foco en la vivienda y la seguridad, además de "mejorar la vida de la gente".

¿Está abierto el PP a gobernar con Vox?

En lo que respecta a esta posibilidad, Tellado solo ha apelado al “deseo” de Feijóo para gobernar en solitario. No obstante, después de la rueda de prensa, aclaraba que no habría un gobierno de coalición PP-Vox, y solo gobernaría en solitario. Según fuentes del PP, en caso de que no dieran los números, habría que repetir las elecciones.

De la "inestabilidad parlamentaria" a la incomodidad de los socios de Sánchez

También, ha señalado a la "inestabilidad parlamentaria" así como la supuesta incomodidad de los socios del actual Gobierno. "Muchos están incómodos, realmente mantener a Sánchez supone avalar los carros de corrupción", ha afirmado.

Incluso ha hecho mención al actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: "Le respeto profundamente, pero sus diputados votaron la investidura de Sánchez y le mienten".

