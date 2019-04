Susana Díaz, sobre el CETA: "No me queda más remedio que aceptar y respetar la decisión del PSOE"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha señalado, preguntada por la abstención a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA), anunciada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no le queda "más remedio" que "aceptar" la decisión de la dirección del PSOE.

"Voy a respetar la posición del PSOE; no me queda más remedio que aceptarla y respetarla; mi opinión la daré en el partido y no en los medios de comunicación; los motivos de la abstención pídanselos a la dirección del partido", ha espetado Díaz, en una rueda de prensa con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, con quien se ha reunido en Sevilla.

Moscovici, por su parte, ha reiterado que el CETA "es un buen acuerdo", que respeta los principios fundamentales de la UE y ha explicado que si ayer se pronunció sobre el cambio de posición del PSOE es "porque la UE tiene un papel directo en este asunto y hubiese sido extraño que no hubiera dicho nada" "No he querido provocar ninguna polémica con nadie y no estoy aquí para provocar ninguna polémica", ha sentenciado.