Susana Díaz: " Si Rajoy no da explicaciones está minando la democracia"

Susana Díaz es la candidata a la Junta de Andalucía que cuenta con la coletilla de ser "la favorita de Griñán" un título que no comparte ya que "el término de la protegida de Griñán no me suena nada bien".

La Consejera de la Presidencia de la Junta se ha mostrado "avergonzada" e "indignada" con el curso de los últimos acontecimientos que apuntan hacia una presunta financiación irregular en el PP. Díaz cree que "el señor Rajoy ha tenido la oportunidad de dar explicaciones, y si no lo hace estará minando la democracia" por lo que la socialista considera que debe "dar un paso atrás" para que "este país no se sienta abochornado cada mañana", ha asegurado.

La candidata ha apostado por la transparencia, "es el momento de la transparencia" ha dicho y ha querido marcar una diferencia entre el caso de los ERE fraudulentos que también le "indigna y abochorna" y las informaciones que rodean a Bárcenas y Rajoy. "En los ERE ha habido individuos que han cometido un fraude desde la administración autonómica" y distingue con las publicaciones sobre el PP que es "un caso de corrupción generalizada de un partido".