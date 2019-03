Mariano Rajoy: "España tiene un Gobierno estable que va a cumplir con su obligación"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido este lunes junto a su homólogo polaco Donald Tusk, al término de la IX cumbre hispano-polaca. La comparecencia del presidente del Gobierno ha presentado una gran expectación mediática al tratarse de la primera comparecencia pública de Rajoy después de que el diario El Mundo sacara a la luz los luz supuestos SMS entre Bárcenas y el presidente del Gobierno de hasta hace cuatro meses.



Sobre si se siente chantajeado por Luis Bárcenas, Mariano Rajoy sostiene que "el estado de Derecho no se somete a chantaje". "Ahora la administración de Justicia está valorando el caso de una manera absolutamente independiente", destaca Rajoy, quien ha matizado que no se ha producido ningún tipo de indicación ni a la administración de Justicia ni a ningún otro escalón administrativo que tenga que ver con Bárcenas.



Rajoy mantiene que los fiscales, el juez, los policías o el personal de la administración tributaria que llevan el caso Bárcenas son los mismos que lo llevaban antes de la formación del Gobierno de Rajoy. "Para tranquilidad de todos, las instituciones han actuado con independencia a la Constitución y a las leyes", ha continuado el presidente.



Sobre la ruptura de relaciones que ha anunciado el PSOE con el Gobierno, Rajoy ha destacado que no va a valorar las decisiones de la oposición. "España tiene una situación muy difícil y está dando pasos en la buena dirección para superar la crisis. El gran valor es la estabilidad política. Aquí hay un Gobierno estable y que va a cumplir con su obligación", ha concluído el presidente del Gobierno.