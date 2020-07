Susana Díaz: "El PSOE será mucho PSOE cuando vuelva a ganar elecciones"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha pedido "unidad y fortaleza" a los militantes y, aunque como en otras ocasiones ha dicho que "el PSOE es mucho PSOE", ha apostillado: "Cuando verdaderamente lo demostrará es cuando vuelva a ganar las elecciones en este país".

"El PSOE es mucho PSOE, lo ha demostrado este fin de semana, pero, cuando verdaderamente lo demostrará, es cuando vuelva a ganar las elecciones en este país para cambiarle la vida a las personas a mejor y demostrar que el futuro puede ser mejor que el presente que estamos viviendo", ha recalcado.

Díaz ha hecho estas manifestaciones durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, que ratificará esta tarde la propuesta de calendario del cónclave regional, que se celebrará el último fin de semana de julio. En su primera intervención ante el Comité Director tras su derrota frente a Pedro Sánchez en las primarias, la presidenta andaluza, que ha sido largamente ovacionada antes de comenzar su discurso, ha pedido a los suyos que tengan "fortaleza y unidad" tras haber dado "ejemplo" en los "congresillos" celebrados este fin de semana para elegir a los delegados al 39 Congreso Federal.

"Vamos a demostrar que el PSOE de Andalucía es el pulmón del PSOE en España" han sido las últimas palabras de su discurso ante el Comité Director, cuya reunión ha comenzado con cuarenta minutos de retraso y ha registrado una asistencia inferior a lo habitual. Ha vuelto a felicitar a su "compañero Pedro Sánchez" por "haber ganado", tras lo que ha asegurado: "Ganó Pedro, pero ganaron todos los socialistas en el conjunto de los territorios".

"No podemos seguir mirándonos el ombligo, ahora toca mirar a los ojos a las personas"

En su intervención, que ha durado diecisiete minutos, ha recomendado a los militantes socialistas que "miren a Andalucía" tras agradecer el "esfuerzo de generosidad" que han hecho los ocho secretarios provinciales, según ha dicho, en referencia al impulso de listas de integración al Congreso Federal. "Estamos para arrimar el hombro, para fortalecer el partido por encima de cuotas, de intereses personales y pensando exclusivamente en el conjunto del PSOE y en España", ha remarcado.

Ha agradecido a todos los militantes, tanto a los que le apoyaron en las primarias como a los que no, su "masiva participación" en dicho proceso porque es un síntoma de que el PSOE es un partido "vivo", que "merece la pena", un partido "democrático y abierto". "Hemos dado un ejemplo de transparencia y participación que no da ningún partido en este país porque somos el PSOE", ha insistido, aunque ha advertido: "No podemos seguir mirándonos el ombligo, ahora toca mirar a los ojos a las personas".

Porque, según Díaz, los socialistas son "un eslabón más" y "primero está España y Andalucía, después está el PSOE y después cada uno de nosotros, que somos insignificantes frente a un partido que tiene 138 años", ha remarcado.

Ha agregado que hay que demostrar que el PSOE "está en condiciones de hacerse cargo de España, que tiene un proyecto, que tiene mimbres, que tiene recursos humanos y la generosidad suficiente de saber que lo que está dentro de nuestra casa es poco para lo que necesitan los ciudadanos de nosotros", ha subrayado. "Lo que tenemos que hacer los cincuenta mil socialistas andaluces es ayudar a Pedro y que el PSOE vuelva a recuperar la confianza de los ciudadanos, y eso se consigue con políticas de izquierdas, impulsando los servicios públicos, la transparencia, la calidad democrática de las instituciones, la cohesión social y territorial y el Estado del bienestar, que es el sentido máximo de la socialdemocracia", ha proclamado.

Y es que, según Díaz, no es verdad que la socialdemocracia "esté en crisis: lo que está en crisis son sus partidos", ha reflexionado. El resto de su intervención la ha centrado en Andalucía para subrayar que lo que queda ahora es "currar" y "hacer -ha resaltado- lo mejor que sabemos hacer en Andalucía, que es política de izquierdas y ganar elecciones".

Ha criticado a Podemos y al PP, a cuyos dirigentes dice haber escuchado decir "multitud de tonterías" esta semana, en referencia a las peticiones de remodelación del gobierno y que ella "se vaya", y ha lamentado que no se ocupen de cuestiones como el "atropello" de Andalucía en los Presupuestos del Estado.

Según Díaz, el PP ha estado metido en una "madriguera" para "no dar la cara", mientras que Podemos se ha dedicado a plantear a Izquierda Unida que no apoye al PSOE en los ayuntamientos. "¿Y si no apoya al PSOE, cuál es la alternativa?", se ha preguntado antes de advertir: "La alternativa es la derecha"