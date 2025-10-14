Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los supuestos "folios" de Ábalos habrían sido fajos de billetes de 50 euros

Ábalos solicita al Tribunal Supremo que le designe un abogado de oficio y confirma que irá el miércoles a declarar.

Billetes en el despacho de ábalos

El exministro, Secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez durante años, está imputado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, ha renunciado a su anterior defensa legal debido a "diferencias irreconducibles" con su abogado, José Aníbal Álvarez. Esta decisión se produce apenas un día antes de su comparecencia prevista para el miércoles 15 de octubre, donde declarará como investigado ante el magistrado Leopoldo Puente Olea.

Ábalos ha expresado su "voluntad de cumplir" con la citación, pero ha argumentado que necesita asistencia legal inmediata para evitar dilaciones. Fuentes judiciales indican que esta petición podría retrasar el procedimiento, ya que el nuevo letrado necesitaría tiempo para revisar el sumario, lo que ha generado especulaciones sobre una posible suspensión temporal de la declaración. Esta renuncia al abogado privado se enmarca en un contexto de tensiones internas. Álvarez abandonó la defensa tras enterarse de reuniones secretas entre Ábalos y la abogada de Koldo García, lo que podría indicar discrepancias estratégicas en la línea de defensa.

Además, el Supremo ha citado nuevamente a Koldo García para el jueves 16 de octubre, tras un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detalla irregularidades en los contratos. El informe no concluye financiación irregular del PSOE, pero destaca pagos en efectivo no documentados en Ferraz, sede del partido, por valor de unos 95.000 euros atribuidos a gastos de Ábalos.

Billetes de 50 euros en cajas de folios

Otro elemento clave revelado este martes son las imágenes de la 'caja B' de Ábalos, publicadas por medios como The Objective. Estas muestran fajos de billetes de 50 euros guardados en cajas de folios, sobres y carpetas dentro de un armario bajo llave en el despacho de su vivienda oficial del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La UCO ha vinculado estos fondos a la trama, aunque defensores del PSOE insisten en que no hay pruebas de financiación irregular, calificando las interpretaciones como "traición del subconsciente" por parte de la oposición.

"Como secretario general del PSOE, no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto", ha asegurado Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser.

