Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Caso Begoña

El juez Peinado prorroga por segunda vez la investigación contra Begoña Gómez por quedar diligencias "pendientes de practicar"

El magistrado amplía el plazo de instrucción seis meses más, hasta el 16 de abril del 2026, alegando que aún quedan diligencias e informes de UCO pendientes e incidiendo en que debe "acomodar" la causa por malversación a la investigación principal

Begoña Gómez

El juez Peinado prorroga por segunda vez la investigación contra Begoña Gómez por quedar diligencias "pendientes de practicar" | EFE

Publicidad

David Ávila
Publicado:

Habrá 'Caso Begoña' al menos seis meses más. En un nuevo auto, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, el juez Peinado acuerda ampliar la investigación otros seis meses, hasta el próximo 16 de abril, alegando que aún quedan diligencias que "están acordadas y pendientes de practicar". Entre esas nuevas diligencias se encuentran varios informes que el magistrado ya ha solicitado a la UCO o la petición del abogado de Begoña Gómez para que Presidencia del Gobierno informe sobre las personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia del Gobierno, una prueba que busca diluir las acusaciones por el nombramiento y funciones de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa.

Esta prórroga en la instrucción es la segunda que pide el juez Peinado. Algo que no han tardado en criticar desde el Gobierno. "Creo que en un año y medio ha tenido tiempo para concluir algo de mayor relevancia. Cuando en un año y medio no se concluye nada es porque no hay nada", ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde Ponferrada.

En el mismo auto, el juez Peinado hace referencia a que está "pendiente de acomodar" a la causa principal la pieza separada por la que Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, están imputados por un presunto delito de malversación por la supuesta contratación irregular de Álvarez. La semana pasada, la Audiencia Provincial de Madrid avaló esta imputación, aunque revocó la intención de Peinado de dividir la causa, lo que podría haber supuesto que en el futuro Begoña Gómez se enfrentara a dos juicios diferentes.

Peinado solicita un acto de conciliación contra Óscar López

En paralelo, el juez Peinado ha vuelto a mover ficha contra varios cargos socialistas por haberle acusado de "prevaricación". En concreto, el magistrado ha solicitado un acto de conciliación contra el ministro Óscar López y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. El juez pide que rectifiquen sus declaraciones, es el paso previo -si no se llega a un acuerdo- a la presentación de una querella por la que el magistrado pedirá a cada uno 70.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Pedro Sánchez asiste a la Cumbre de Paz sobre Gaza que se celebra en Egipto

Pedro Sánchez en imagen de archivo

Publicidad

España

Begoña Gómez

El juez Peinado prorroga por segunda vez la investigación contra Begoña Gómez por quedar diligencias "pendientes de practicar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El PSOE ganaría las elecciones y ampliaría distancia con el PP a 15 puntos, según el CIS

Pedro Sánchez en imagen de archivo

Pedro Sánchez asiste a la Cumbre de Paz sobre Gaza que se celebra en Egipto

Feijóo en espejo público
Feijóo

Feijóo: "La prostitución y chistorras son dos elementos esenciales que perseguirán a Sánchez toda trayectoria"

Alberto Núñez Feijóo
Política

Corrupción, Fiesta Nacional, encuestas y aborto: Feijóo responde en Espejo Público a las principales polémicas políticas

Imagen de la familia real durante el desfile del Día de la Hispanidad.
Día de la Hispanidad

La familia real preside el desfile del Día de la Hispanidad, marcado por las ausencias políticas y las críticas a Sánchez

Miles de personas han llenado el centro de Madrid para celebrar el Día de la Hispanidad, en un desfile presidido por los reyes Felipe y Letizia, acompañados por sus hijas. La jornada, marcada por el homenaje a la UME, ha transcurrido con normalidad, aunque no han faltado los abucheos al presidente Pedro Sánchez y las ausencias destacadas de varios políticos.

Imagen de Esther Muñoz y Alberto Núñez Feijóo durante el desfile del 12 de octubre
PP

Feijóo responde al "ánimo, Alberto" de Sánchez y dice "estar animado" porque "su pareja no está en el juzgado ni su hermana en la cárcel"

Durante los corrillos, el líder de los populares ha asegurado que su partido "está en el camino correcto".

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

Ábalos y Koldo serán interrogados en el Supremo tras un informe de la UCO sobre ingresos no declarados

La complicad de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad

La complicidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad

Juanma Moreno.

El Gobierno andaluz anuncia planes de acción para los cribados de cáncer de colon y cuello de útero

Publicidad