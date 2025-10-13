El juez Peinado prorroga por segunda vez la investigación contra Begoña Gómez por quedar diligencias "pendientes de practicar"

Habrá 'Caso Begoña' al menos seis meses más. En un nuevo auto, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, el juez Peinado acuerda ampliar la investigación otros seis meses, hasta el próximo 16 de abril, alegando que aún quedan diligencias que "están acordadas y pendientes de practicar". Entre esas nuevas diligencias se encuentran varios informes que el magistrado ya ha solicitado a la UCO o la petición del abogado de Begoña Gómez para que Presidencia del Gobierno informe sobre las personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia del Gobierno, una prueba que busca diluir las acusaciones por el nombramiento y funciones de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa.

Esta prórroga en la instrucción es la segunda que pide el juez Peinado. Algo que no han tardado en criticar desde el Gobierno. "Creo que en un año y medio ha tenido tiempo para concluir algo de mayor relevancia. Cuando en un año y medio no se concluye nada es porque no hay nada", ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde Ponferrada.

En el mismo auto, el juez Peinado hace referencia a que está "pendiente de acomodar" a la causa principal la pieza separada por la que Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, están imputados por un presunto delito de malversación por la supuesta contratación irregular de Álvarez. La semana pasada, la Audiencia Provincial de Madrid avaló esta imputación, aunque revocó la intención de Peinado de dividir la causa, lo que podría haber supuesto que en el futuro Begoña Gómez se enfrentara a dos juicios diferentes.

Peinado solicita un acto de conciliación contra Óscar López

En paralelo, el juez Peinado ha vuelto a mover ficha contra varios cargos socialistas por haberle acusado de "prevaricación". En concreto, el magistrado ha solicitado un acto de conciliación contra el ministro Óscar López y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. El juez pide que rectifiquen sus declaraciones, es el paso previo -si no se llega a un acuerdo- a la presentación de una querella por la que el magistrado pedirá a cada uno 70.000 euros.

