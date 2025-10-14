Feijóo presenta el plan migratorio del PP en Barcelona: “Ni duros ni blandos, firmes y consistentes”

Desde hace meses el Partido Popular ha hecho de la inmigración uno de sus temas centrales, prioritario para Feijóo, por el contexto en el que se encuentra España, pero también teniendo en cuenta las medidas que se toman en otros países europeos. De hecho, para la propuesta que se ha presentado hoy, en Barcelona, se han tenido conversaciones en Bruselas, Estrasburgo, con las diferentes fundaciones vinculadas al partido, y en el seno del comité de dirección durante semanas. En búsqueda de una inmigración "ordenada, legal y humana".

Para eso el Partido Popular ha presentado este plan, un total de once páginas en la que se incluye un decálogo de medidas que se rigen sobre cuatro principios: orden y legalidad, contribuir debe de ser condición para permanecer, integración con exigencias y tolerancia cero con el delito. Bajo esta base las siguientes medidas son la propuesta: una autoridad única en materia migratoria, como adelantó este lunes el presidente del Partido Popular en Espejo Público.

Actualmente dice, está bajo la orden de cinco ministerios, y eso hace que aumente el descontrol. La segunda medida fija el empleo como puerta de entrada, aquí se incluye el visado por puntos que anunció Feijóo hace unas semanas, piden el fin de las regularizaciones sin control, y buscan premiar la inmigración próxima culturalmente. En tercer lugar, el arraigo y el control de las ayudas. Creen que hay que recuperar el carácter excepcional del arraigo y limitar las prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital, que ligarían a la búsqueda de empleo, en el caso de llegar a Moncloa.

Otro punto en el foco son las fronteras, piden que sean "firmes y controladas" y en el marco europeo. Para ello – creen – habría que impulsar un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en el que España tenga un papel primordial. Aumentar el control en fronteras, y reforzar el Frontex en terceros países. En quinto lugar: la lucha contra las mafias, y en sexto: asilo y reagrupación con justicia y exigencias. Con un objetivo: un sistema ágil y riguroso. La gestión de los menores extranjeros no acompañados ocupa el séptimo punto.

Para el PP ese reparto no puede ser arbitrario, y carecer de transparencia, mucho menos ser un instrumento de negociación política. La octava medida pasa por la cooperación internacional útil, es decir, revisar los acuerdos para que no se use la migración como medida de presión a España. En noveno lugar, se proponen retornos y expulsiones rápidos. Aquí creen que hay que tener "tolerancia cero con el delito". Y para eso ven eficaz también la revocación de permisos a extranjeros con "vínculos criminales o radicales". Por último, a la hora de obtener la nacionalidad, creen que no puede tratarse solo de un trámite burocrático, piden "elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional" para garantizar el compromiso con el país, y una integración real y verificable.

Ni el "buenismo" del Gobierno ni el todos criminales de Vox

Para esta presentación el líder del PP ha sido claro, el gobierno para Feijóo, "ha perdido el control". Pero la solución para los populares tampoco está en el discurso de Vox. El presidente del PP ha asegurado que "hay dos formas de que la inmigración irregular siga siendo un problema: Una es la del Gobierno: no hablar del tema porque creen que no les da votos. Otra es la de Vox: hablar del tema sin ofrecer soluciones posibles porque creen que sí se los da". Y añade que el PP se desmarca de ambos, y que buscará "una solución real" en la que se garantice el orden.

