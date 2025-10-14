Ayuso rechaza el "tono machito" de Sánchez sobre el aborto: "He sufrido la pérdida de dos bebés"

El Consejo de Ministros ha iniciado hoy los trámites para "blindar" el derecho al aborto en en el artículo 43 de la Constitución. El Gobierno insiste en que la presidenta Ayuso tendrá que cumplir la ley: Me gustaría, además, que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid cumplir con la ley y hacer ese registro de objetores".

Sobre el registro de médicos objetores, la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, no recula. Asegura que en la Comunidad de Madrid no se va a señalar a nadie y que se garantizará el respeto y el anonimato de los profesionales. "No se puede obligar a nadie ni se puede señalar por querer abortar, pero tampoco por no querer hacerlo", dice.

Además, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dé lecciones "de machito" a las mujeres y le recuerda que ella ha sufrido el aborto dos veces. Por ello, rechaza que Sánchez hable del tema del aborto con esa "ligereza y frivolidad" .

"Hoy se ha dirigido a mi, como la semana pasada, en tono machito, y que le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida. Que he sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?", se ha preguntado la dirigente autonómica ante los medios de comunicación desde una nueva Oficina de Empleo en Madrid.

Sobre el aborto, ha dicho que debe ser "seguro pero poco frecuente", y ha destacado que es legal en España, donde se realizan 106.000 interrupciones del embarazo al año y uno de cada cinco en la Comunidad de Madrid.

"Voy a seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid. El respeto y el anonimato de los profesionales, que está amparado por la Constitución Española, la libertad de conciencia, y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias está recogido en la Constitución", ha expresado Díaz Ayuso.

Mónica García recomienda a Ayuso que "recoja cable"

Mientras, la ministra de Sanidad, Mónica García, le recomienda a Isabel Díaz Ayuso que "recoja cable" después de que la dirigente del PP haya reiterado su negativa a crear un registro de médicos objetores de conciencia al aborto.

"Le recomiendo a la señora Ayuso que recoja cable, que abandone su cruzada contra las mujeres y contra los derechos conquistados por las mujeres, y que cumpla la ley como hacen el resto de las comunidades autónomas (...) Se ha equivocado por partida doble: se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres, y ni una ni otra", ha subrayado García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Con respecto a lo de 'machito', 'machito' es decirle a las mujeres que se vayan a abortar a otro sitio. Eso es 'machito'. Todo lo demás es (...) intentar desviar el foco", añade la ministra García.

Blindar el aborto en la Constitución

El Gobierno pone en marcha las medidas para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución y para ello inicia los trámites de la reforma de la Carta Magna, aunque el Ejecutivo reconoce que será complicado sacar adelante.

La propuesta gubernamental de reforma de la Constitución será ordinaria y modificará el artículo 43 e incluirá un nuevo apartado, el número cuatro, que reconocerá el derecho de las mujeres a abortar.

"Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres" es el texto propuesto para la CE.

