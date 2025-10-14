Pedro Sánchez asegura que "no se pronuncia sobre los Nobel", pero la hemeroteca le contradice

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este martes los motivos por los que no ha felicitado públicamente a la opositora venezolana María Corina Machado, tras recibir el Premio Nobel de la Paz.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que no suele comentar este tipo de reconocimientos. "Yo es que no me pronuncio sobre los premios Nobel", ha asegurado, al ser preguntado por su silencio ante el galardón concedido por la Academia Noruega.

Aun así, Sánchez ha dejado claro que "respeta y mucho" el trabajo de Machado. "Espero que la situación en Venezuela se normalice y haya un proceso de democracia rotundo y claro", añade.

La hemeroteca contradice al presidente

Sin embargo, la hemeroteca contradice a Sánchez, que sí ha felicitado públicamente a otros premiados con el Nobel de la Paz en el pasado.

En 2015, elogió al Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez, destacando su "merecido Nobel de la Paz". Un año después, celebró el galardón otorgado al expresidente colombiano Juan Manuel Santos, al que mostró su "cariño y reconocimiento".

Ya como presidente del Gobierno, Sánchez continuó con esa costumbre. En 2018, felicitó a Denis Mukwege y Nadia Murad, subrayando que su “testimonio y compromiso inspiran a todos a decir basta ya contra la violencia sexual".

En 2019, también reconoció la labor del primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali por "su impulso a la democracia y su apuesta por la igualdad de género".

Y en 2020, destacó el Nobel concedido al Programa Mundial de Alimentos, señalando que ante desafíos como el hambre "solo podemos actuar desde una alianza global".

El PP acusa a Sánchez de "incomodidad política"

Desde el Partido Popular, las reacciones no se han hecho esperar. Fuentes de la formación han acusado a Sánchez de "incoherencia" y de mantener silencio solo por "incomodidad política".

"El presidente sí ha felicitado a otros ganadores del Nobel, pero en el caso de María Corina Machado no lo hace porque es una opositora al régimen que él defiende", sostienen los populares.

El PP insiste en que no se trata de una cuestión de protocolo, sino de afinidades políticas. "No es que no se pronuncie sobre los Nobel, es que no quiere pronunciarse sobre Machado", remarcan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.