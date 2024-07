Streaming en directo: Pedro Sánchez comparece para comentar la querella contra el juez Peinado por el caso de Begoña Gómez y el pacto de Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece este miércoles sobre las 11.00 horas la comparecencia para hacer balance del curso político desde La Moncloa. Dará una rueda de prensa antes del parón veraniego y después de declarar como testigo ante el juez que investiga la causa contra Begoña Gómez.

Entre los asuntos más relevantes, además de la declaración como testigo, también explicará la querella que ha presentado contra el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de prevaricación. El preacuerdo al que ha llegado el PSC y ERC para investigar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio de un concierto económico en Cataluña.

El jefe del Ejecutivo dará cuenta del cumplimiento de sus promesas, tanto del debate de investidura como de los acuerdos suscritos con otras formaciones políticas.

El presidente Sánchez evitó hablar sobre la declaración ante el juez tras el despacho de verano que mantuvo con Felipe VI por "respeto" y emplazó a hablar sobre ello el día de hoy.

"Comprenderá que después de un despacho con el jefe del Estado no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello", expresaba este martes. Y aseguraba que las preguntas las respondería en Moncloa este miércoles en la rueda de prensa sobre el curso político: "Ahí podré referirme a esta cuestión, pero por el respeto que, lógicamente, me debo y debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado, sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta el día de mañana".

También se espera que dedique una parte de su intervención a los datos económicos conocidos esta semana: el PIB y la inflación.

En el vídeo principal de la noticia puede seguir en directo la comparecencia del presidente del Gobierno donde hace balance del curso político.

