Pedro Sánchez se querella por prevaricación contra el juez Peinado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, quien está a cargo de la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta acción legal se produce después de que Sánchez se acogiera a su derecho a no declarar como testigo, amparado en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), debido a su condición de cónyuge de la investigada.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y también incluye al juez sustituto Carlos Valle. La Abogacía General del Estado, en un documento de 35 páginas, argumenta que Sánchez debía haber comparecido por escrito en su calidad de jefe del Ejecutivo, tal como lo establece la ley para casos en los que se le toma declaración sobre hechos conocidos por su cargo. "Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno", señala el documento.

El escrito critica que la providencia del 19 de julio, mediante la cual se citó a Sánchez como testigo, no justifica por qué la declaración no se realizó por escrito. "No hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito", subraya la Abogacía. Además, el texto recalca que no se puede disociar la figura del presidente del Gobierno de su condición de esposo en este contexto.

La Abogacía también denuncia que la decisión de Peinado ha sido "prevaricadora" y que sus acciones carecen de "un mínimo indicio" que sustente las diligencias adoptadas. "Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales", añade el escrito, insistiendo en que el juez ha generado un "descrédito gratuito" y "desprestigia" la Presidencia del Gobierno con sus "conjeturas".

¿Un intento de "grabar un montaje"?

Asimismo, la Abogacía del Estado considera que la actuación del juez Peinado ha sido un intento de "grabar un montaje" y "erosionar" la imagen de Sánchez. El Gobierno ha expresado que la toma de declaración en La Moncloa ha sido contraria a la ley, una postura que fue respaldada por la Abogacía General del Estado en su informe al TSJM.

El documento solicita que el tribunal recabe copias autenticadas de las resoluciones adoptadas por el juez Peinado en el denominado 'caso Begoña Gómez' y que se cite a declarar al magistrado Carlos Valle. Además, defiende que esta querella no es un "ataque" al Poder Judicial, sino una expresión de confianza en dicho poder. "Es el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales", concluye el escrito.

La acción de Sánchez ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial, destacando la controversia sobre la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado en España. Con este movimiento, el presidente del Gobierno busca defender su posición y la de su esposa frente a lo que considera una actuación injustificada y perjudicial por parte del juez.

