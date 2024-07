En qué consiste el concierto económico en Cataluña que posibilitaría la investidura de Illa

"La pela es la pela". ERC y PSC han firmado un preacuerdo, que ha de ser ratificado por las bases republicanas este viernes, con el que, por un lado, Cataluña evitaría la repetición electoral en otoño y, por otro, Salvador Illa conseguiría ser investido Presidente de la Generalitat. Hasta el momento los flecos de este entendimiento los conocemos solo por parte de los nacionalistas, el PSC y Moncloa guardan silencio mientras el prefijo 'pre' no deje de serlo y la llave del Palau esté en manos de Illa.

Esta negociación sería el broche con el que Pere Aragonés puede despedirse de su sillón de president tras un año convulso para ERC que perdió las elecciones y, en principio, no tiene ambición de formar parte del nuevo ejecutivo, aunque sí aspiren a marcar el rumbo.

Se le llame como se le llame, "financiación singular", "conseguir la llave de la caja", o "cupo", lo cierto es que el preacuerdo que ERC ha anunciado recuerda bastante al modelo de financiación propia del que gozan desde hace décadas País Vasco y Navarra. Eso sí, siempre siguiendo la que por ahora es la única versión del relato, que no es otra que la de los independentistas.

Raquel Sans, portavoz de ERC, dio a conocer un acuerdo en torno al concierto económico solidario, el catalán como "llave de la nación", un consorcio para las inversiones y una convención de partidos para resolver el conflicto político catalán. De ser todo tal cual se ha contado, este acuerdo sería un salto en autonomía histórico para Cataluña, especialmente en materia fiscal y financiera. Empezamos por el principio que no deja de ser la deseada "caja de la llave".

Concierto económico solidario

Era el objetivo de los republicanos catalanes y según dan a entender lo han alcanzado. ERC y PSC habrían acordado un concierto económico solidario, que se traduce en que Cataluña recaudará todos los impuestos que se pagan en la comunidad. Esto implicaría que Cataluña se salga de la ley de financiación de las comunidades, (Lofca), que al tener rango orgánico obliga a ser respaldado en el Congreso por la mayoría absoluta de la Cámara, algo que a priori puede ser un camino con baches.

Cierto es que aunque Cataluña cobre el 100% de los impuestos allí pagados, en el preacuerdo queda fijada la obligación de la Generalitat de pagar al Estado el dinero de los servicios e inversiones que haga en el territorio así como una cantidad no fijada en concepto de solidaridad con el resto de comunidades. A partir de ahora, esta transferencia económica recorrerá el camino inverso, dejará de ir de Madrid a Cataluña para viajar ahora desde el noreste al centro.

Y aquí hemos llegado al 'quid' de la cuestión. Este "cupo" al estilo vasco y navarro ha de ser negociada de manera bilateral y periódicamente, pero recordemos que quien será el encargado, al menos en lo que se perfila como la siguiente legislatura, de negociar con Moncloa, dicha cuota sería el socialista Salvador Illa si finalmente es president.

Todavía no ha trascendido un calendario oficial de cómo se llevaría a cabo dicho traspaso, si bien es cierto que los republicanos han puesto el foco en 2026 ya que, el primero de los impuestos estatales que asumirían sería el IRPF de la campaña de 2025. A partir de entonces la Agencia Tributaria de Cataluña se haría cargo de la declaración de la renta en la comunidad y esto precisa de un gran despliegue de medios no solo técnicos sino también humanos. Al IRPF le irán sucediendo otros impuestos como el IVA, Sociedades, etc.

El catalán

Recuperar poder para el catalán es otro de los ejes sobre los que gira el preacuerdo. Se creará un Departamento de Política Lingüística y se fijan como objetivos superar la caída de uso que según las encuestas está experimentando y el blindar la vehicularidad del idioma propio tanto en el ámbito escolar como en el sanitario.

Consorcio para las inversiones

Los nacionalistas catalanes llevan tiempo quejándose del incumplimiento de los compromisos presupuestarios en el territorio y con esa justificación si acepta un consorcio compartido con el Ejecutivo para asegurar que se cumplan dichos compromisos.

Convención de partidos

Viene a hablar de un espacio compartido por los diferentes partidos de la comunidad en el que se trate de avanzar para cerrar las diferencias sobre la soberanía.

