Socialistas y populares rechazan la declaración de soberanía firmada por CiU y Esquerra

La propuesta pactada entre CIU y Esquerra ya ha generado las primeras discrepancias. Esquerra reprocha que se haya hecho pública. Algo que también considera un error el líder de Unión.

En opinión de Durán i Lleida esta iniciativa necesita una "gran mayoría" y no pueden ir solos nacionalistas y republicanos, por lo que ha considerado necesario que al menos se sumen a ella PSC e ICV-EUiA. Duran ha avisado de que el problema no es que él se sienta "cómodo" o no con el texto, sino que éste tenga un amplio aval del Parlament para tener la máxima fuerza posible.

Los socialistas catalanes rechazan esta declaración de soberanía. Dicen que decidir sí, pero que independencia no. Desde Madrid son más tajantes. Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado que "por primera vez tenemos un documento de CiU y Esquerra donde se dice que lo que quieren es la independencia", y que por esa razón, los socialistas van a decir rotundamente que no.

Los populares aseguran que el texto es inconstitucional. Alicia Sánchez Camacho ha dicho que el PP de Cataluña buscará con el gobierno de España todas las actuaciones legales posibles para evitar una declaración de independencia que suponga una ruptura y la división de Cataluña del resto de España. Para el PP la mera propuesta perjudicará las inversiones en Cataluña y su imagen en el exterior.