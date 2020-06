El PP señala que la decisión de dimitir también es de Cifuentes: "Nadie está por encima de las siglas del partido"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que la decisión a la crisis que se vive en el PP de Madrid por la polémica del máster de Cristina Cifuentes corresponde también a ella porque debe ser una decisión "personal" y también de "partido".

Eso sí, ha dicho que hablar de celeridad no significa una "solución inminente" porque "hay tiempo" hasta el 7 de mayo, fecha límite para celebrar el debate de la moción de censura que ha presentado el PSOE. "Hoy por hoy no está tomada ninguna decisión", ha afirmado, si bien ha dejado claro que "nadie está por encima de las siglas del partido".

En declaraciones a una emisora de radio nacional, Maillo ha dicho que no hay prevista este jueves una reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, -que ha estado estos últimos días de viaje oficial a Argentina- y Cristina Cifuentes, aunque tampoco ha descartado que puedan hablar. De hecho, ha señalado que ambos conversaron en la convención nacional que el PP celebró el pasado fin de semana Sevilla.

Maillo ha calificado de "decepcionante" el informe que presentó este miércoles la Conferencia de Rectores (CRUE) porque esperaba "algo más concreto" de la investigación e hizo "dejación de funciones". "El escenario en que nos encontramos es la universidad que no aclara y Cristina que dice que ha hecho el máster", ha enfatizado, para subrayar que Cifuentes tiene una "trayectoria política" que la avala y no está "imputada ni procesada".

"Nadie está por encima de las siglas del partido"

Al ser preguntad por si la decisión de que Cifuentes siga siendo presidenta depende del presidente del Gobierno, después de que la presidenta regional lo haya dejado en manos de Rajoy, Maillo ha afirmado que "también es de ella porque es una decisión siempre personal". "También es una decisión de partido, pero ahora no hemos tomado una decisión ni la contraria", ha enfatizado, para señalar que tienen "tiempo" y que van a ver las "alternativas".

Eso sí, Maillo ha admitido que el PP es un "partido de gobierno". "Nadie está por encima de la siglas del partido. Es muy importante la estabilidad en Madrid. La decisión habrá que tomarla, pero hoy por hoy no está tomada ninguna decisión", ha manifestado, para reiterar que siguen "abiertos" a negociar con el partido de Albert Rivera.

De la Serna pide que se aporten pruebas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido que cualquier información que surja desde el ámbito universitario y que ponga en duda la versión de Cristina Cifuentes sobre su máster de posgrado "esté justificada" y vaya acompañada de "pruebas".

De la Serna se ha pronunciado de esta manera en relación al caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, supuestamente falsificado, en declaraciones a los periodistas durante una visita a las obras de la estación ferroviaria de La Sagrera, en Barcelona.

El ministro se ha mostrado seguro de que el Gobierno y Cifuentes "continuarán dando todas las explicaciones que sean necesarias" y ha pedido, al mismo tiempo, que en el ámbito universitario también "se justifiquen" adecuadamente las declaraciones que se hagan y que apunten a supuestas irregularidades. "Cualquier explicación que pueda poner algo de sombra de duda sobre las declaraciones de Cifuentes tendrán que ser justificadas", ha asegurado De la Serna, que ha insistido en la necesidad de que se presenten "pruebas".

El ministro se ha remitido también a las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ha mostrado confiado de que todo se resuelva a la mayor celeridad posible. "El conjunto del Gobierno y del PP confía en que las declaraciones de Cristina Cifuentes se ajustan a la realidad", ha subrayado.

Ossorio: Cifuentes y yo haremos lo que nos diga Rajoy para bien y para mal

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado que "Cifuentes y yo somos personas leales al PP y haremos lo que nos diga Mariano Rajoy, para bien y para mal".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid, ha indicado que sobre la reunión de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sabe lo mismo que la prensa y es que Rajoy "tiene una agenda muy dura estos días y que se van a reunir, pero en el futuro". El portavoz del PP ha opinado que Rajoy no le pedirá a Cristina Cifuentes que dimita.

Ossorio ha pedido "tranquilidad" porque "aquí no hay ninguna urgencia, aquí no hay nadie imputado, no hay nadie investigado, no hay un juicio oral, no hay absolutamente nada", por lo que el Gobierno regional y el grupo parlamentario van a seguir trabajando por los madrileños. Ha considerado que cada vez ve mayores apoyos dentro del Partido Popular a la presidenta madrileña.

Todo lo que se sabe de la Universidad Rey Juan Carlos en relación con el procedimiento de información reservada sobre el máster de Cifuentes son "contradicciones", según el portavoz del PP, quien ha pedido que "la justicia lo investigue y diga cuál es la verdad judicial". No obstante, Ossorio ha reconocido que desconoce la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos que no se ha hecho pública porque la Fiscalía está investigando.