Santiago Abascal critica a Feijóo por no apoyar la moción de censura contra Sánchez: "Últimamente se equivoca siempre"

Santiago Abascal, líder de Vox, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su rechazo a realizar acciones conjuntas contra Pedro Sánchez después de que el Gobierno haya pactado con ERC y los socios de investidura la derogación del delito de sedición. Abascal cree que el dirigente popular comete "un error muy grave" al tratar de estigmatizar a Vox como radicales".

El lider de Vox ha preguntado, durante su entrevista en EsRadio, con qué apoyos piensa sacar adelante sus propuestas para mantener el delito de sedición en el Código Penal o volver a penar la convocatoria de un referéndum ilegal. "¿Con quién lo va a hacer?, ¿con el PNV?", ha preguntado a Feijóo.

Santiago Abascal ha invitado a Alberto Núñez Feijóo a elegir si quiere el modelo de Castilla y León de pacto con Vox o prefiere el de Ceuta, donde el acuerdo es con el PSOE "y se demoniza a Vox".

"El PP últimamente se equivoca siempre"

Abascal ha explicado que prefiere "reflexionar" las cosas y esa es la razón por la que dejó pasar el fin de semana para comparecer y poner sobre la mesa su respuesta al Gobierno de Sánchez. Frente a esto, ha criticado que Feijóo hablara el mismo viernes "para no decir nada" y lo volviera a hacer este lunes para rechazar la moción de Vox y "decir que ellos no van a responder desde el radicalismo".

"El Gobierno está encamado con Bildu y con ERC, destruye el Estado de derechos y libertades; y a los partidos que plantean herramientas constitucionales como la moción de censura se les llama radicalismo", ha criticado el líder de Vox, que ha insistido en que el PP "últimamente se equivoca siempre".

"Radicalismo era el de Feijóo en Galicia con medidas durante la pandemia que tumbaron los tribunales"

"Radicalismo era el de Feijóo en Galicia con medidas durante la pandemia que tumbaron los tribunales, pero no quienes acuden al Tribunal Constitucional para defender legalidad, hemos presentado una moción censura o defendemos la Constitución", ha insistido Abascal.

El líder de Vox ha lamentado que el PP "se vuelva a equivocar" rechazando "de plano" acciones conjuntas contra Pedro Sánchez, igual que ya "se equivocó" votando en contra de su moción de censura de octubre de 2020 o pactando con el Gobierno la renovación del Tribunal de Cuentas. Por ello, ha insistido en exigir a Feijóo que aclare cuál es su política de pactos.

"Esto no es Galicia, es otra cosa", ha avisado apuntando que el PP "tiene un lío monumental" y debe dejar claro si quiere gobernar con el apoyo de Vox o prefiere hacerlo con el del PSOE o el del PNV.

"Feijóo y el PP, ante un golpe de Estado, en vez de oponerse con toda la firmeza necesaria llama radicales y extremistas a aquellos con los que puede contar para contener el golpe de Estado", ha reprochado Abascal, requiriendo a Feijóo a "clarificar" ante los ciudadanos la relación entre los 'populares' y Vox.

Abascal sigue dispuesto a pactos con el PP: "Sigo tendiendo la mano para mostrar unidad"

En cualquier caso, Abascal ha asegurado que no se hará el "ofendido" y su mano sigue tendida al PP.

"Después de este reproche al PP, sigo tendiendo la mano para mostrar unidad en una posible moción de censura o salir a la calle conjuntamente", ha explicado Abascal.

En otro orden de cosas, Santiago Abascal ha eludido entrar en la polémica con Macarena Olona y ha recordado que él fundó Vox junto a otras personas para "asuntos trascendentes"

"He montado un partido con otras personas para asuntos trascendentes, para hacer cosas que queden ahí cuando nosotros no estemos, para tratar de salvar con nuestra pequeña o gran contribución la unidad nacional, el orden constitucional y las libertades", ha asegurado Abascal. Este ha insistido que es su objetivo y por tanto no presta "atención" a nada más, añadiendo solo que a su juicio, en política, los debates sobre personas son "equivocados".